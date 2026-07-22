00411A選股心法：333法則╳40法則 篩出前沿科技贏家

統一投信在影音中提到，隨著AI浪潮持續帶動科技產業版圖擴張，從太空經濟到人形機器人、自動駕駛等領域接連崛起，市場資金也積極尋找下一波成長焦點。

影片中指出，「統一前沿科技主動式ETF（00411A）」，雙線布局未來具獲利爆發潛能的前沿科技，以及處於獲利階段的主流科技。

一、00411A：什麼是前沿科技

影片中解釋，所謂「前沿科技」就是新技術在大量商業化前期的階段，以過往來說，掌握了前沿科技就是掌握了未來的科技先機。

二、為什麼要投資前沿科技

從過去科技產業的發展，可以發現科技新創企業的股價最具爆發力，往往是在營收擴張階段，而不是等到實際獲利階段。

影片中以亞馬遜為例，2002到2014年間，亞馬遜處於全球電子商務市場快速擴張階段，雖然沒什麼獲利，但營收年複合成長率將近3成，這12年間，股價就已經大漲27倍。而在往後的十年，亞馬遜因為受惠雲端業務成長，獲利開始飆升，股價又迎來另外一波13倍的漲幅。

三、00411A選股邏輯：拒絕只有故事沒有本事的企業

針對00411A的選股邏輯，經理人會參考333法則及40法則，以三個指標挑選具有投資機會的前沿科技，只要符合其中一項，就會進入00411A的選股池。

指標1：判斷看企業是不是站在成長爆發的關鍵起點

參考333法則，需符合市場規模成長大於30%、產業滲透率小於30%，營收成長率大於30%的企業。

指標2 ：判斷是否兼顧成長與獲利品質

參考40法則。企業需符合營收成長率加上獲利率合計40%以上，來衡量前沿科技在初期階段的營運品質。將獲利率跟營收成長性同時考慮。

指標3：找出前沿贏家

選出產業領先的贏家。選擇在技術壁壘、生態系建構，或者規模優勢上具備領導地位的企業。

圖／截自統一投信YouTube影片

四、00411A投資策略：立足科技巨獸+布局潛力獨角獸

投資策略方面，00411A會雙軌布局未來具獲利爆發潛力的前沿科技，及已開始獲利的主流科技。隨前沿科技由高前置投入階段，步入獲利爆發階段，成為未來主流科技，基金也會開始布局未來前沿科技。

圖／截自統一投信YouTube影片

五、00411A特色：第一大持股上限20%

影片中提及，00411A其中一個優勢在於，第一大持股上限可達20%。因為一個新科技世代發展往往可長達5-10年，領導廠商往往可以享受

1. 上漲時間長 2. 報酬倍數強

所以，放寬第一大持股上限，有助於ETF長期布局，掌握更多的超額報酬。

圖／截自統一投信YouTube影片

六、00411A 初期的區域布局與產業配置

影片中整理了00411A的初期區域布局與產業配置。投資區域上，投資美國約70%，也會布局台灣、日本、韓國，受惠AI硬體浪潮且具龍頭優勢的企業。產業部分，則規劃布局AI基建、能源基建，同時也會關注AI原生軟體、太空經濟、量子計算，還有人形機器人等。

圖／截自統一投信YouTube影片

七、00411A 配息

至於投資人最關心的配息方式，00411A為年配息，首次除息預計時間為2027年4月。

八、00411A 經理人：郭智偉是誰 過往成績如何？

00411A的經理人為郭智偉，大家都知道主動式ETF的靈魂在於基金經理人，小編透過MoneyDJ幫大家整理了他的背景跟過往操盤績效。他是成功大學機械系、台灣大學國際企業研究所，在進入投信業前，擔任過鴻海精密工業的產品經理。

目前郭智偉負責操盤的主要是海外科技基金，有統一全球新科技基金、統一新亞洲能源科技基金。從下圖可以看到，他自2017年接手統一全球新科技基金操盤以來，績效達773.98%，同期間台股的績效只有341%；統一新亞洲科技能源基金則自2022年以來，累積報酬率達290%，同期間台股大盤是158%。

圖／截自MoneyDJ

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。