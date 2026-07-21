台股狂飆1783點創史上最大漲點！00891經理人：無量反彈顯謹慎 分批布局半導體ETF更穩健

台股今（21）日上演強勢反攻行情，在晶圓代工龍頭台積電及IC設計大廠聯發科等電子權值股領軍下，加權指數終場大漲1,783.17點，收44,232.87點，創史上最大收盤漲點，美中不足是成交值僅8,356億元，顯示市場投資信心尚未明顯回升。

盤面上，前波修正幅度較深的AI硬體、半導體、PCB及被動元件等族群同步展開強勁反彈，資金重新回流科技股，帶動電子類股全面走揚。法人認為，指數在短時間內出現大幅回升，反映投資人對AI產業與半導體景氣循環的中長期成長前景仍具信心。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，台股在經歷急跌後出現報復性反彈，顯示市場對AI與半導體產業的長期發展趨勢並未改變。不過，此波反彈過程中量能尚未出現明顯放大，後續能否延續升勢，仍須觀察資金回流力道及企業財報表現是否足以支撐當前評價。

張圭慧指出，經過近期市場震盪後，投資人選股思維已逐漸回歸基本面，不再僅聚焦題材面表現，而是更重視企業獲利能力、毛利率變化及未來成長動能是否足以支撐股價評價。若企業營運表現未能跟上股價漲幅，短線波動風險仍不容忽視。

從產業面觀察，張圭慧認為，AI投資浪潮並未因近期市場修正而降溫。無論是雲端資料中心、AI伺服器、高速運算晶片（HPC），或是先進封裝與半導體測試領域，台灣在全球AI硬體供應鏈中仍扮演關鍵角色，長線受惠地位未見改變。

然而，隨著AI概念股評價持續墊高，若投資人集中押注單一個股，可能面臨本益比過高、獲利不如預期、毛利率下滑及籌碼集中等風險。相較之下，透過ETF參與產業成長，較有機會降低個別企業營運波動對投資組合的影響。

觀察00891持股結構，布局範圍橫跨晶圓代工、IC設計、封裝測試、記憶體、矽智財及半導體測試等關鍵領域，主要持股包括台積電、聯發科、日月光投控、聯電、華邦電、南亞科、旺矽、創意、瑞昱及京元電子等。張圭慧表示，透過一籃子投資方式，可同步掌握台灣半導體供應鏈多個受惠環節，而非單押個別AI明星股。

此外，對於關注地緣政治風險及跨市場配置需求的投資人，中國信託投信建議亦可留意中信上游半導體ETF（00941）。00941聚焦全球半導體設備與材料供應鏈，成分股涵蓋美國、日本、韓國、台灣、荷蘭、法國及德國等主要半導體生產國家與地區，有助參與全球半導體資本支出擴張及供應鏈升級趨勢。

展望後市，張圭慧認為，台股歷經近期急跌急漲後，短線指數可能進入高檔震盪整理階段。投資人不宜因單日大漲而過度追價，也不必因先前修正而忽略產業長線趨勢。AI與半導體仍是未來台股最具代表性的中長期投資主軸之一，建議投資人可採取分批布局策略，透過半導體主題ETF，掌握關鍵半導體龍頭及供應鏈成長契機，也能兼顧風險分散，透過穩健方式，參與這波AI革命帶來的商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。