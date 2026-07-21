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助投資人搶先卡位 00411A雙軌布局科技巨獸及前沿獨角獸

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

過去前沿科技發展動輒數十年，如今在AI賦能下，大幅降低科技新創早期所需的資源與時間，讓產業如「跳級生」般跨越式成長。統一投信指出，面對產業應用加速轉折向上，選股更需主動才能精準超前部署。看準此趨勢，統一投信再推海外股票型力作—統一前沿科技主動式ETF（00411A），雙線布局「科技巨獸」與「未來潛力獨角獸」，幫助投資人搶先卡位科技巨變的先機。

根據Visual Capitalist統計至2021年6月30日資料顯示，過去從水力與紡織、蒸汽與鐵路、電力與內燃機，到石油化工與航空，每一波科技浪潮的醞釀期動輒需要四、五十年才能完成世代交替。然而，AI就像是科技界的「超強補習班」，在AI賦能下，新創公司早期所需投入的大量資源與時間被大幅降低，就像原本要按部就班讀完每個年級的學生，因為有了更強的學習工具，得以跳級前進，產業應用落地的速度也隨之加快。

特別是2026年被視為「代理型AI（AI Agent）元年」，AI、機器人、自動駕駛與通訊技術相互影響下，科技浪潮的周期不再呈線性發展，而是以更快的速度崛起，過去需要數十年才能完成的演變歷程，如今可能只需一半時間即可達成。統一投信表示，科技新創企業的股價最具爆發力的時期，往往出現在營收擴張階段，而非等到實際獲利階段才反應；然而這個階段企業基本面變化快，要從中精準辨識出真正具備實力的潛力企業，更需要專業經理團隊深度調研與主動選股的能力。

統一投信推出統一前沿科技主動式ETF（00411A）透過主動式管理策略，雙線布局「處於獲利階段的主流科技巨獸」與「未來具獲利爆發潛能的前沿科技獨角獸」，提早卡位下一波科技浪潮。透過雙線布局策略，00411A期望實現「今日前沿，走向明日主流」的投資藍圖，陪伴投資人在這場科技演進的加速賽局中，找到屬於下一個世代的「跳級生」。

統一前沿科技主動式ETF（00411A）。發行價為每股10元，募集期間只要1萬元，就能擁有一張00411A。00411A為年配息，保管銀行為中國信託銀行。

AI加速科技世代更迭。資料來源：Visual Capitalist，2021/6/30，統一投信整
AI加速科技世代更迭。資料來源：Visual Capitalist，2021/6/30，統一投信整

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

統一投信 ETF

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