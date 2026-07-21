台股飆漲1783點！00995A、00981A、00991A...8檔漲幅衝破6% 法人：AI基本面無虞

台灣加權指數今（21）日開高走高，收盤大漲1,783.17點、4.2%，而主動式台股ETF漲勢更為凌厲，共計8檔收盤時漲幅逾6%。

法人表示，美股財報季正式開跑，市場關注焦點重新回到企業獲利表現與AI產業成長動能，資訊科技族群仍有機會繳出優於預期的成績單，台股相關供應鏈可望持續受惠。

雖然短線市場波動加劇，但整體基本面尚未出現惡化跡象，投資機會仍值得關注。

隨著台股反彈力道增強，主動式台股ETF展現選股優勢，多檔產品在今天表現出超額報酬的表現，收盤時漲幅超過6%的主動台股ETF包括：主動統一台股增長（00981A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動第一金台股優選（00994A）、主動中信台灣卓越（00995A）、主動兆豐台灣豐收（00996A）、主動復華未來50（00991A）、主動安聯台灣（00993A）及主動凱基台灣（00407A）。

法人指出，今日台股以PCB上游設備族群表現最為強勢，CCL（銅箔基板）概念股漲勢凌厲，多檔個股直奔漲停，成交量同步放大，顯示買盤積極進場，市場氣氛熱絡。

隨著AI應用持續擴展，高頻高速CCL需求也同步升溫，具備技術領先優勢並切入AI供應鏈的CCL廠商，後市可望持續受惠。

主動中信台灣卓越（00995A）經理人張書廷表示，近期台股大幅震盪，主要反映全球資金對AI產業鏈進行獲利了結及去槓桿操作，而非企業基本面出現明顯轉折。

儘管台積電法說會公布優於市場預期的第二季財報，並同步上修2026年營收展望及資本支出規劃，但市場更關注未來毛利率變化、海外擴產成本，以及高額資本支出對現金流的影響，使短期投資情緒轉趨保守。

不過，從各大國際券商在法說會後持續上修獲利預估及目標價來看，AI、高效能運算（HPC）及先進製程需求仍維持強勁成長趨勢，顯示台股中長期基本面依然穩健。

在AI投資熱潮延續及科技產業持續升級帶動下，相關受惠族群仍具備成長空間，投資人可留意震盪過程中的布局機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。