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台股5年內衝10萬點？郭哲榮：不懂股票就買0050抱一輩子…勝過95％主動型ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮指出0050上市以來年化報酬率達13.8%，長期績效打敗逾九成主動型ETF，看好台股長線攻十萬點，建議一般投資人持有0050即可穩健獲利。圖／聯合報資料照片
郭哲榮指出0050上市以來年化報酬率達13.8%，長期績效打敗逾九成主動型ETF，看好台股長線攻十萬點，建議一般投資人持有0050即可穩健獲利。圖／聯合報資料照片

＊原影音時間為7月20日

分析師郭哲榮在影音節目中對台股長線趨勢表達強烈信心，指出即便台股短線失守季線、回檔修正，但未來5年內突破10萬點的機率極高，10年內攻上10萬點的機率更高達99%。

面對市場波動，他強烈建議對選股或市場轉折不熟悉的投資人，直接買進元大台灣50（0050）並長期持有，甚至表示「買0050抱一輩子就好」。

郭哲榮引用數據分析指出，0050上市超過20年以來，年化報酬率平均高達13.8%，近10年的報酬率更有24%。

以保守的10%年化報酬率推算，台股從當前的4萬多點出發，約9年即可達到10萬點；若以13.8%的歷史平均報酬率計算，第7年（2033年）就能達成；若以20%報酬率計算，甚至只需5年。

他強調，這也是為什麼他過去常說自己是全台灣最常推廣買0050、且最常勸大家不要借錢的分析師，並透露自己私下也持續長期持有0050等市值型ETF

在比較主動型ETF與市值型ETF時，郭哲榮特別拿0050與主動型ETF（如00981A）進行績效對比。他表示，近期主動型ETF因重倉國巨等大幅拉回的標的，導致近幾個月績效明顯落後0050，例如0050單月僅回檔約7%，但00981A卻大跌17%，兩者近三個月績效差距高達16%。

郭哲榮強調，根據海外統計數據，長期來看市值型ETF能打敗90%甚至95%以上的主動型ETF。在市場行情順暢、大盤創新高時，主動型ETF可能表現亮眼；但一旦遇到市場反轉，主動型ETF的跌幅往往更為劇烈。

因此，對於不懂市場轉折與個股基本面的投資人來說，押注少數能贏過大盤的主動型ETF勝算極低，直接選擇並持有0050才是最穩健且省心的策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 郭哲榮 國巨 市值型

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