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上半年主動式台股 ETF 績效冠軍00991A 首次除息秀 上演一日填息

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

今年上半年拿下主動式台股ETF績效冠軍的主動復華未來50ETF（00991A），今（21）日首度除息，受惠於台股強彈，不到午盤就完成填息，且午盤過後隨大盤漲幅擴大，終場上漲6.23%，表現優於加權指數的4.2%。

據統計，00991A上半年累積漲幅達97.3%，7月以來因全球科技股及台股大盤回檔影響，出現明顯修正，不過，因績效突出，反而吸引投資人逢低進場布局，帶動近一個月受益人數增加逾七萬人，居主動式ETF之冠。

根據復華投信官網配息公告顯示，00991A此次配發金額為0.77元，若以7月20日收盤價16.65元推算，此次年配息率約9.25%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 台股 受益人數

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