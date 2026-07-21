上半年主動式台股 ETF 績效冠軍00991A 首次除息秀 上演一日填息

台股歷經上週五史上最大單日跌點後，市場波動仍未平息。週一早盤指數一度反彈逾400點、重返43,000點關卡，惟融資減碼與去槓桿賣壓再度湧現，盤中高低震盪近1,117點，終場下跌221.57點，收42,449.70點。 台積電、鴻海等電子權值股雖發揮撐盤效果，但中小型股、記憶體、成熟製程及被動元件賣壓沉重，盤面分化明顯，也使資金重新聚焦具防禦特性的抗震標的。

2026-07-21 10:33