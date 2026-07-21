00406A首次配息超預期！詹璇依點破「權力金策略」優勢：台股大震盪下的現金流神器

財經主持人詹璇依在影音內容中分享，針對有現金流需求或尋求被動收入的投資人而言，優質的投資策略應具備「無須賣股即可產生現金流」的特點，且在市場波動加劇時，採取權利金策略的標的往往越佔優勢。

詹璇依指出，近期台股呈現劇烈震盪、上衝下洗的走勢，成立時間尚不滿一個月的主動中信台灣收益（00406A）迎來首次配息，配息金額甚至高於其原本預期。

她分析，該檔ETF本次配息來源大部分預計來自於權利金，證實了權利金策略在當前高波動環境下確實發揮成效。

此外，詹璇依特別提醒，對於關注稅務與二代健保補充保費負擔的投資人，權利金收益在稅務處理上具備相關免除優勢，能有效規避這類額外成本的煩惱。

針對有意參與本次除息或規劃納入被動收入組合的投資者，詹璇依表示最後買進日為7月30日，建議可多加留意相關時程。

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