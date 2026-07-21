逾377萬投資人息利雙收 台股反彈逾千點引領0050、00929填息

台股反彈逾千點，指數上半場呈現開高走高，力拼收復季線失土，早盤一度大反彈1,315點，最高攀升至43,765點，為今（21）日除息的五檔台股ETF增添填息柴火，其中，具指標性的ETF如元大台灣50（0050）、復華台灣科技優息（00929）、元大MSCI台灣（006203）等紛紛在早盤就完成填息，合計約略有377.68萬投資人息利雙收。

今日除息的台股ETF包含元大台灣50每受益權單位除息0.6元，換算單期配息殖利率0.6%；元大高股息（0056）每受益權單位除息1.35元，換算單季配息殖利率2.7%；元大MSCI台灣每受益權單位除息1.25元，換算單期配息殖利率0.69%；復華台灣科技優息每受益權單位除息0.38元，換算單月配息殖利率1.36%；主動復華未來50（00991A）每受益權單位除息0.77元，換算單期配息殖利率4.66%。

權值股領軍下台股反彈逾千點，追蹤台灣50指數的元大台灣50也重新站回百元關卡並完成填息，同樣的市值型的元大MSCI台灣也順利完成填息；至於月月配指標的復華台灣科技優息同樣在主要成分股如聯詠（3034）、瑞昱（2379）、華碩（2357）等帶動下，早盤完成填息，持續坐穩高息ETF績效王。

元大台灣50、元大高股息和元大MSCI台灣息收發放時間在8月10日、復華台灣科技優息和主動復華未來50時間則在8月14日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。