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ETF IPO可以買嗎？專家點破2優點2缺點：本來就要買則利大於弊
有什麼優點？
1. 省下交易手續費
IPO申購不像上市後透過股票市場買進，因此不用支付股票交易手續費。例如：投入100萬元，若平常手續費是三折，大約可以省下 427元。
2. 更早參與市場
ETF通常會在上市前完成建倉。如果上市第一天市場大幅溢價，就需要用特別高的價格買進。
IPO的缺點呢？
資金會有幾天無法使用
募集期間申購後，資金會先被扣款，直到基金成立、完成建倉後才正式開始投資，中間會有幾天閒置。
會有一點點建倉成本
基金成立初期需要買進成分股，因此會有一些建倉成本反映在基金淨值裡，需要剛開始投入的人負擔（不過通常不高）
至於要不要參加IPO？我的看法很簡單：如果本來就決定要買這檔ETF，參加IPO通常是利大於弊。省下一點手續費，也能比上市後才買的人更早開始持有。
但如果錯過募集期，也不用覺得可惜，上市後直接買，或是採用定期定額投資，同樣都是沒有問題的。
◎感謝 理財館長 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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