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台股震盪千點洗盤！公股逆勢搶進00961、0056 法人點名「4檔」跌幅遠低於大盤

聯合新聞網／ 綜合報導
台股劇烈震盪下，高息ETF因低波動與配息題材成為避風港，其中00713、00918等近月跌幅明顯低於大盤，公股則加碼00961、0056與00929。台股示意圖／聯合報系資料照片
台股劇烈震盪下，高息ETF因低波動與配息題材成為避風港，其中00713、00918等近月跌幅明顯低於大盤，公股則加碼00961、0056與00929。台股示意圖／聯合報系資料照片

台股歷經上週五史上最大單日跌點後，市場波動仍未平息。週一早盤指數一度反彈逾400點、重返43,000點關卡，惟融資減碼與去槓桿賣壓再度湧現，盤中高低震盪近1,117點，終場下跌221.57點，收42,449.70點。

台積電、鴻海等電子權值股雖發揮撐盤效果，但中小型股、記憶體、成熟製程及被動元件賣壓沉重，盤面分化明顯，也使資金重新聚焦具防禦特性的抗震標的。

在高波動環境下，高息ETF因具備股息收益、分散配置與相對低波動特質，成為投資人尋找避風港的重要選項。

觀察近一個月績效，加權指數下跌8.64％，多檔高息ETF跌幅明顯低於大盤，其中以元大台灣高息低波（00713）近月跌幅僅2.43％；大華優利高填息30（00918）跌幅3.38％居次，統一台灣高息動能（00939）、FT台灣永續高息（00961）跌幅4.01％、4.42％同樣優於大盤，顯示低波、高息與動能篩選策略在震盪市中具備相對支撐。

法人指出，市場急跌後，投資人選股邏輯已由單純追逐成長題材，轉向兼顧現金流、防禦性與籌碼穩定度，尤其當美股科技股財報、AI產業展望及地緣政治風險仍牽動市場情緒時，成分股分散、配息題材明確的高息ETF，較能降低單一產業或個股波動衝擊。

進一步從公股法人買賣超觀察，前三大抗震ETF中，公股並未全面加碼。

00713、00918及00939分別遭公股賣超4,031張、34,515張及2,531張，顯示即使產品表現相對抗跌，短線仍受市場調節與資金控管影響。

相較之下，公股買盤則集中於部分高息標的，例如FT臺灣永續高息（00961）獲買超32,797張、元大高股息（0056）獲買超86,029張、復華台灣科技優息（00929）獲買超37,459張，反映法人逢低承接仍偏好規模、流動性或題材明確的產品。

市場評論認為，台股短線雖有台指期夜盤走強、費半反彈等利多支撐，指數有機會挑戰站回43,000點，但上檔仍面臨套牢賣壓與追價意願不足考驗。

操作上宜避免急漲追高，採取汰弱留強策略，優先觀察近月跌幅低於大盤、流動性佳且成分股體質穩健的高息低波型ETF，作為震盪盤中的核心防禦配置。

股票代號股票名稱收盤價昨日漲幅（%）近一個月績效（%）公股買賣超（張）公股買賣超（千元）
00713元大台灣高息低波60.20-0.08-2.43-4,031-243,395
00918大華優利高填息3030.92-0.29-3.38-34,515-1,110,298
00939統一台灣高息動能21.07+0.10-4.01-2,531-54,173
00961FT臺灣永續高息12.340.00-4.42+32,797+415,395
00932兆豐永續高息等權16.89-0.88-4.47-2,146-38,028
00731復華富時高息低波87.30-0.40-4.64-73-6,550
00936台新永續高息中小19.50-0.86-5.34-1,430-29,966
0056元大高股息49.95-1.58-5.40+86,029+4,414,988
00915凱基優選高股息3030.27-1.43-6.23-2,394-77,000
00730富邦臺灣優質高息27.10-0.37-6.45-2-147
00878國泰永續高股息31.36-1.41-6.86+6,510+203,242
00919群益台灣精選高息28.55-1.31-7.34+24,230+694,658
00940元大台灣價值高息11.75-1.09-7.48-15,438-193,866
00930永豐ESG低碳高息23.44+0.09-8.11-284-6,812
00946群益科技高息成長14.07-1.26-8.64-4,018-62,418
TWA00加權指數42,449.70-0.52-8.64----
00943兆豐電子高息等權20.80-0.81-8.81+58+1,308
00944野村趨勢動能高息20.14-2.00-9.16-301-6,604
00900富邦特選高股息3017.73-1.50-9.45-7,946-152,739
00929復華台灣科技優息27.94-2.03-10.16+37,459+1,098,571
00934中信成長高股息25.73-1.30-10.41+2,586+71,941

資料來源：CMoney｜資料日期：截至2026.07.20

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00918大華優利高填息30 ETF 00939統一台灣高息動能

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