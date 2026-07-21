台股震盪千點洗盤！公股逆勢搶進00961、0056 法人點名「4檔」跌幅遠低於大盤

台股歷經上週五史上最大單日跌點後，市場波動仍未平息。週一早盤指數一度反彈逾400點、重返43,000點關卡，惟融資減碼與去槓桿賣壓再度湧現，盤中高低震盪近1,117點，終場下跌221.57點，收42,449.70點。

台積電、鴻海等電子權值股雖發揮撐盤效果，但中小型股、記憶體、成熟製程及被動元件賣壓沉重，盤面分化明顯，也使資金重新聚焦具防禦特性的抗震標的。

在高波動環境下，高息ETF因具備股息收益、分散配置與相對低波動特質，成為投資人尋找避風港的重要選項。

觀察近一個月績效，加權指數下跌8.64％，多檔高息ETF跌幅明顯低於大盤，其中以元大台灣高息低波（00713）近月跌幅僅2.43％；大華優利高填息30（00918）跌幅3.38％居次，統一台灣高息動能（00939）、FT台灣永續高息（00961）跌幅4.01％、4.42％同樣優於大盤，顯示低波、高息與動能篩選策略在震盪市中具備相對支撐。

法人指出，市場急跌後，投資人選股邏輯已由單純追逐成長題材，轉向兼顧現金流、防禦性與籌碼穩定度，尤其當美股科技股財報、AI產業展望及地緣政治風險仍牽動市場情緒時，成分股分散、配息題材明確的高息ETF，較能降低單一產業或個股波動衝擊。

進一步從公股法人買賣超觀察，前三大抗震ETF中，公股並未全面加碼。

00713、00918及00939分別遭公股賣超4,031張、34,515張及2,531張，顯示即使產品表現相對抗跌，短線仍受市場調節與資金控管影響。

相較之下，公股買盤則集中於部分高息標的，例如FT臺灣永續高息（00961）獲買超32,797張、元大高股息（0056）獲買超86,029張、復華台灣科技優息（00929）獲買超37,459張，反映法人逢低承接仍偏好規模、流動性或題材明確的產品。

市場評論認為，台股短線雖有台指期夜盤走強、費半反彈等利多支撐，指數有機會挑戰站回43,000點，但上檔仍面臨套牢賣壓與追價意願不足考驗。

操作上宜避免急漲追高，採取汰弱留強策略，優先觀察近月跌幅低於大盤、流動性佳且成分股體質穩健的高息低波型ETF，作為震盪盤中的核心防禦配置。

股票代號 股票名稱 收盤價 昨日漲幅（%） 近一個月績效（%） 公股買賣超（張） 公股買賣超（千元） 00713 元大台灣高息低波 60.20 -0.08 -2.43 -4,031 -243,395 00918 大華優利高填息30 30.92 -0.29 -3.38 -34,515 -1,110,298 00939 統一台灣高息動能 21.07 +0.10 -4.01 -2,531 -54,173 00961 FT臺灣永續高息 12.34 0.00 -4.42 +32,797 +415,395 00932 兆豐永續高息等權 16.89 -0.88 -4.47 -2,146 -38,028 00731 復華富時高息低波 87.30 -0.40 -4.64 -73 -6,550 00936 台新永續高息中小 19.50 -0.86 -5.34 -1,430 -29,966 0056 元大高股息 49.95 -1.58 -5.40 +86,029 +4,414,988 00915 凱基優選高股息30 30.27 -1.43 -6.23 -2,394 -77,000 00730 富邦臺灣優質高息 27.10 -0.37 -6.45 -2 -147 00878 國泰永續高股息 31.36 -1.41 -6.86 +6,510 +203,242 00919 群益台灣精選高息 28.55 -1.31 -7.34 +24,230 +694,658 00940 元大台灣價值高息 11.75 -1.09 -7.48 -15,438 -193,866 00930 永豐ESG低碳高息 23.44 +0.09 -8.11 -284 -6,812 00946 群益科技高息成長 14.07 -1.26 -8.64 -4,018 -62,418 TWA00 加權指數 42,449.70 -0.52 -8.64 -- -- 00943 兆豐電子高息等權 20.80 -0.81 -8.81 +58 +1,308 00944 野村趨勢動能高息 20.14 -2.00 -9.16 -301 -6,604 00900 富邦特選高股息30 17.73 -1.50 -9.45 -7,946 -152,739 00929 復華台灣科技優息 27.94 -2.03 -10.16 +37,459 +1,098,571 00934 中信成長高股息 25.73 -1.30 -10.41 +2,586 +71,941

資料來源：CMoney｜資料日期：截至2026.07.20

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