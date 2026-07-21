台股震盪千點洗盤！公股逆勢搶進00961、0056 法人點名「4檔」跌幅遠低於大盤
台股歷經上週五史上最大單日跌點後，市場波動仍未平息。週一早盤指數一度反彈逾400點、重返43,000點關卡，惟融資減碼與去槓桿賣壓再度湧現，盤中高低震盪近1,117點，終場下跌221.57點，收42,449.70點。
台積電、鴻海等電子權值股雖發揮撐盤效果，但中小型股、記憶體、成熟製程及被動元件賣壓沉重，盤面分化明顯，也使資金重新聚焦具防禦特性的抗震標的。
在高波動環境下，高息ETF因具備股息收益、分散配置與相對低波動特質，成為投資人尋找避風港的重要選項。
觀察近一個月績效，加權指數下跌8.64％，多檔高息ETF跌幅明顯低於大盤，其中以元大台灣高息低波（00713）近月跌幅僅2.43％；大華優利高填息30（00918）跌幅3.38％居次，統一台灣高息動能（00939）、FT台灣永續高息（00961）跌幅4.01％、4.42％同樣優於大盤，顯示低波、高息與動能篩選策略在震盪市中具備相對支撐。
法人指出，市場急跌後，投資人選股邏輯已由單純追逐成長題材，轉向兼顧現金流、防禦性與籌碼穩定度，尤其當美股科技股財報、AI產業展望及地緣政治風險仍牽動市場情緒時，成分股分散、配息題材明確的高息ETF，較能降低單一產業或個股波動衝擊。
進一步從公股法人買賣超觀察，前三大抗震ETF中，公股並未全面加碼。
00713、00918及00939分別遭公股賣超4,031張、34,515張及2,531張，顯示即使產品表現相對抗跌，短線仍受市場調節與資金控管影響。
相較之下，公股買盤則集中於部分高息標的，例如FT臺灣永續高息（00961）獲買超32,797張、元大高股息（0056）獲買超86,029張、復華台灣科技優息（00929）獲買超37,459張，反映法人逢低承接仍偏好規模、流動性或題材明確的產品。
市場評論認為，台股短線雖有台指期夜盤走強、費半反彈等利多支撐，指數有機會挑戰站回43,000點，但上檔仍面臨套牢賣壓與追價意願不足考驗。
操作上宜避免急漲追高，採取汰弱留強策略，優先觀察近月跌幅低於大盤、流動性佳且成分股體質穩健的高息低波型ETF，作為震盪盤中的核心防禦配置。
|股票代號
|股票名稱
|收盤價
|昨日漲幅（%）
|近一個月績效（%）
|公股買賣超（張）
|公股買賣超（千元）
|00713
|元大台灣高息低波
|60.20
|-0.08
|-2.43
|-4,031
|-243,395
|00918
|大華優利高填息30
|30.92
|-0.29
|-3.38
|-34,515
|-1,110,298
|00939
|統一台灣高息動能
|21.07
|+0.10
|-4.01
|-2,531
|-54,173
|00961
|FT臺灣永續高息
|12.34
|0.00
|-4.42
|+32,797
|+415,395
|00932
|兆豐永續高息等權
|16.89
|-0.88
|-4.47
|-2,146
|-38,028
|00731
|復華富時高息低波
|87.30
|-0.40
|-4.64
|-73
|-6,550
|00936
|台新永續高息中小
|19.50
|-0.86
|-5.34
|-1,430
|-29,966
|0056
|元大高股息
|49.95
|-1.58
|-5.40
|+86,029
|+4,414,988
|00915
|凱基優選高股息30
|30.27
|-1.43
|-6.23
|-2,394
|-77,000
|00730
|富邦臺灣優質高息
|27.10
|-0.37
|-6.45
|-2
|-147
|00878
|國泰永續高股息
|31.36
|-1.41
|-6.86
|+6,510
|+203,242
|00919
|群益台灣精選高息
|28.55
|-1.31
|-7.34
|+24,230
|+694,658
|00940
|元大台灣價值高息
|11.75
|-1.09
|-7.48
|-15,438
|-193,866
|00930
|永豐ESG低碳高息
|23.44
|+0.09
|-8.11
|-284
|-6,812
|00946
|群益科技高息成長
|14.07
|-1.26
|-8.64
|-4,018
|-62,418
|TWA00
|加權指數
|42,449.70
|-0.52
|-8.64
|--
|--
|00943
|兆豐電子高息等權
|20.80
|-0.81
|-8.81
|+58
|+1,308
|00944
|野村趨勢動能高息
|20.14
|-2.00
|-9.16
|-301
|-6,604
|00900
|富邦特選高股息30
|17.73
|-1.50
|-9.45
|-7,946
|-152,739
|00929
|復華台灣科技優息
|27.94
|-2.03
|-10.16
|+37,459
|+1,098,571
|00934
|中信成長高股息
|25.73
|-1.30
|-10.41
|+2,586
|+71,941
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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