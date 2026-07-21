迎接代理型 AI 元年 法人建議透過主動式 ETF 掌握前沿科技契機

2026年被視為「代理型 AI（AI Agent）元年」，AI、機器人、自動駕駛與通訊技術相互影響下，科技浪潮的周期不再呈線性發展，而是以更快的速度崛起。統一投信表示，科技新創企業的股價最具爆發力的時期，往往出現在營收擴張階段，而非等到實際獲利階段才反應，更需要專業經理團隊深度調研與主動選股的能力。

根據Visual Capitalist統計，過去從水力與紡織、蒸汽與鐵路、電力與內燃機，到石油化工與航空，每一波科技浪潮的醞釀期動輒需要四、五十年才能完成世代交替。然而在AI賦能下，新創公司早期所需投入的大量資源與時間被大幅降低，產業應用落地的速度也隨之加快。

統一投信表示，即將開始募集的統一前沿科技主動式ETF（00411A）透過主動式管理策略，雙線布局「處於獲利階段的主流科技巨獸」與「未來具獲利爆發潛能的前沿科技獨角獸」，提早卡位下一波科技浪潮。透過雙線布局策略，00411A期望實現「今日前沿，走向明日主流」的投資藍圖，陪伴投資人在這場科技演進的加速賽局中，找到屬於下一個世代的「跳級生」。

統一前沿科技主動式ETF將於8月5日到7日募集繳款，預計8月26日掛牌（此為暫訂日期，實際掛牌日以取得主管機關核發之同意函為準）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。