快訊

74歲獨居父要用錢找兒子商量 「養兒防老」幻想遭粉碎：明明感情不差

幼貓被抱上香爐「過爐燻煙」！網怒轟虐貓 艋舺青山宮道歉了

大盤暴漲逾1200點！兩大國民ETF除息 0050超狂秒填息衝回百元

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大飆逾1200點！0050秒填息暴漲近3％ 0056買盤力挺跟進邁向填息路

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今日狂飆逾1200點帶動除息行情，0050以100元開出後強勢秒填息並重回百元關卡，0056在買盤力挺下邁向填息之路。圖／聯合報系資料照
台股今日狂飆逾1200點帶動除息行情，0050以100元開出後強勢秒填息並重回百元關卡，0056在買盤力挺下邁向填息之路。圖／聯合報系資料照

台股今日迎來猛烈反彈，加權指數早盤強勢大漲1219.04點，衝上43668.74點，漲幅高達2.87%。在強勁買盤撐腰下，兩大國民熱門ETF元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）今日同步展開除息行情，並展現極佳的填息氣勢。

市值型龍頭0050本次每單位預計配發0.6元，除息參考價為98.6元。受惠大盤與權值股大噴發，0050早盤以100元開出後扶搖直上，最高觸及101.45元，強勢上演「秒填息」，截至上午10點01分左右，股價來到101.40元，大幅上揚2.80元（約2.84%），展現重返百元關卡的旺盛企圖心。

高股息人氣王0056同樣表現亮眼，昨日（7月20日）收盤價為49.95元，本次每單位配息1.35元，除息參考價為48.60元。今日開盤後吸引買盤湧入，早盤高點衝上49.50元，截至上午10點01分成交價落於49.15元，上漲0.55元（約1.13%）展現穩健的反彈力道。

兩檔ETF的除息基準日皆為今天，投資人若在昨日完成卡位，配息預計將於8月10日正式入帳發放；隨著台股多頭氣勢回溫，0050與0056填息步伐加快，也替廣大受益人打下一劑強心針。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 除息 填息 ETF

延伸閱讀

國巨（2327）股價砍半也不敢搶！網酸「被套元件」憂重演套牢歷史

被國巨（2327）坑殺過！郭哲榮揭陳泰銘「減資再拆股」股權秘辛：看到解質先賣再說

存到4千萬還是不快樂？單身男開滿融資慘剩436萬 網：有錢時要守得住

0050今除息配0.6元！Ffaarr：晚006208五天但配息發放日在同一天

相關新聞

台股大飆逾1200點！0050秒填息暴漲近3％ 0056買盤力挺跟進邁向填息路

台股今日大幅反彈，加權指數飆升1219.04點，達43668.74點。兩大熱門ETF元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）同步展開除息行情，0050最高觸及101.45元，0056漲至49.50元，展現穩健填息步伐。

0050今除息配0.6元！Ffaarr：晚006208五天但配息發放日在同一天

元大台灣50（0050）今日除息，配息為0.6元，其中資本利得佔74%。雖然資本利得比富邦台50（006208）少，但對高稅級投資人來說較有利。此次0050除息日比006208晚5天，但配息發放日同步，顯示了更高的效率。

009829首檔純韓股ETF！看懂KOSPI50成分股與台韓連動 稀飯：低估值成布局亮點

隨著韓股首檔純KOSPI50 ETF（009829）即將推出，市場對比台股的估值吸引力越發明顯。近期韓股因槓桿去化出現震盪，但企業獲利依然強勁，吸引投資者進一步布局。

越跌越買！台股 ETF 受益人突破1800萬大關 00685L月增14.5萬奪人氣王

投資人越跌越買！雖然台股上週震盪拉回整理，不過，根據集保戶股權分散7月17日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數周增23萬762人，總人數突破1,800萬大關來到1,800萬2,031人連續4周創高，統計今年來增加582萬8,541人。

中國持續推出穩市場措施 陸港股ETF啟動補漲

受惠於中國持續推出穩市場措施，以及AI新創「月之暗面」發布新一代開源模型、低本益比等利多，投資信心明顯回溫，帶動盤面上陸港股ETF落後補漲，據CMoney統計至昨（20）日，包含富邦恒生國企正2、復華香港正2、中信中國50正2、富邦恒生國企等近一周漲幅都在5%之上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。