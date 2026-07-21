台股大飆逾1200點！0050秒填息暴漲近3％ 0056買盤力挺跟進邁向填息路

台股今日迎來猛烈反彈，加權指數早盤強勢大漲1219.04點，衝上43668.74點，漲幅高達2.87%。在強勁買盤撐腰下，兩大國民熱門ETF元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）今日同步展開除息行情，並展現極佳的填息氣勢。

市值型龍頭0050本次每單位預計配發0.6元，除息參考價為98.6元。受惠大盤與權值股大噴發，0050早盤以100元開出後扶搖直上，最高觸及101.45元，強勢上演「秒填息」，截至上午10點01分左右，股價來到101.40元，大幅上揚2.80元（約2.84%），展現重返百元關卡的旺盛企圖心。

高股息人氣王0056同樣表現亮眼，昨日（7月20日）收盤價為49.95元，本次每單位配息1.35元，除息參考價為48.60元。今日開盤後吸引買盤湧入，早盤高點衝上49.50元，截至上午10點01分成交價落於49.15元，上漲0.55元（約1.13%）展現穩健的反彈力道。

兩檔ETF的除息基準日皆為今天，投資人若在昨日完成卡位，配息預計將於8月10日正式入帳發放；隨著台股多頭氣勢回溫，0050與0056填息步伐加快，也替廣大受益人打下一劑強心針。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。