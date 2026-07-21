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越跌越買！台股 ETF 受益人突破1800萬大關 00685L月增14.5萬奪人氣王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
受益人數創新高、月增前十名台股ETF。資料來源：CMONEY、2026/7/17
受益人數創新高、月增前十名台股ETF。資料來源：CMONEY、2026/7/17

投資人越跌越買！雖然台股上週震盪拉回整理，不過，根據集保戶股權分散7月17日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數周增23萬762人，總人數突破1,800萬大關來到1,800萬2,031人連續4周創高，統計今年來增加582萬8,541人。

以單檔表現來看，有33檔台股ETF受益人數創高，其中月增前十名來看，群益臺灣加權正2（00685L）月增11.9萬人奪下人氣王。整體而言，月增前十名以正二、高息、市值、主動型為主，包括正案包括群益半導體收益（00927）、元大台灣50（0050）、主動安聯台灣高息（00984A）等都有在榜上。

市場法人表示，台股近期劇烈震盪修正，不過台股基本面不差，因此許多投資人趁大幅回檔買入正二。市場上目前有四檔台股正二ETF，而00685L因分割後價格最便宜、流動性變好，加上管理費最低僅0.3%，投資人可視自己投資屬性，做好風險控管，以正二介入台股未來上漲契機。

00685L經理人洪祥益表示，台股在基本面AI需求持續強勁，擁擠交易及槓桿增幅擴大造成這波半導體類股賣壓應被視為「健康的回檔」而非需求轉弱訊號。展望台股後市，在基本面強勁保護下，搭配技術線型來看，回檔至季線是長線投資不錯的近場點。

群益半導體收益（00927）ETF經理人謝明志表示，台股中長期表現仍看佳，隨著評價面走高，股市波動難免，即便短線出現估值修正與籌碼過熱的警戒，並不代表人工智慧的長線基本面出現轉弱，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際。建議投資人可續抱台股科技高息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 群益 元大

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