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0050今除息配0.6元！Ffaarr：晚006208五天但配息發放日在同一天
元大台灣50（0050）今天除息，這次只配0.6元，其中資本利得佔74%、股利（54C）佔26%。
資本利得佔比比1月的68%又更多，雖然比富邦台50（006208）完全是資本利得還少，但還是蠻多的。
對於稅級較高，持有數較高（可能被課二代健保）的投資人來說，資本利得佔比高較有利。但對收入很少的我來說，54C比較有利。
另外這次0050除息日比006208晚了5天，但配息發放日在同一天，0050等於只有20天就領息，這點比以往快要一個月，算是有明顯的進步。
◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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