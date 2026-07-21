009829首檔純韓股ETF！看懂KOSPI50成分股與台韓連動 稀飯：低估值成布局亮點

今年台股很熱，隔壁的韓股同樣火熱，甚至今年上半年漲幅一度大幅領先台股，也讓南韓散戶投資熱情高漲，不少人透過槓桿ETF與融資積極加碼，市場瀰漫著濃厚的FOMO情緒。

AI熱潮也帶動資金持續流入，今年台股與韓股市值同步攀升，在全球股市市值排名中分別來到第6、7名，雙雙創下近年新高。

但市場一旦反轉，槓桿就成了雙面刃。近期韓股在AI族群回檔下，市場原本累積的大量槓桿ETF部位與融資交易開始同步去槓桿，賣壓快速擴大，進而觸發熔斷機制，後續又引發更多追繳與停損賣壓。

不過，這波修正並不是因為SK海力士、三星電子的基本面惡化。

兩家公司獲利還是很強，SK海力士第一季營收年增近200%，三星電子年增約69%，AI記憶體相關訂單甚至已排到2027年，代表AI需求仍真實反映在企業營運上，而不是單純靠市場炒作。

如果把韓股和台股放在一起比較，會發現兩個市場其實有不少共同點。兩者都是AI供應鏈的重要基地，且指數都高度集中在少數大型科技股。

韓國KOSPI50前兩大成分股SK海力士與三星電子，權重合計約68.77%；台灣50則由台積電一檔就占了58.87%，再加上聯發科後，前兩大成分股比重約64.10%。

兩個市場都具有龍頭企業帶動整體指數的特性。

從近期各大財經新聞所整理出的觀點來看，韓股目前的估值相較台股更具吸引力。

從近期各大財經媒體的分析來看，韓股目前的估值相較台股更具吸引力。以追蹤韓國大型權值股的KOSPI50指數來看，未來一年預估本益比約8.7倍，明顯低於台灣50的23.9倍；另一方面，韓國企業未來一年預估EPS成長率約185%，也高於台灣50的41%。這代表近期韓股雖因市場情緒與槓桿去化而出現大幅震盪，但若從企業獲利成長與估值角度來看，基本面未必如股價表現那般悲觀。

此外，過去一年台韓股市的報酬相關係數約為0.84，顯示兩個市場具有相當高的連動性。因此，韓股短線劇烈震盪，確實可能影響台灣科技股的市場情緒；不過從長期來看，股價終究仍會回歸企業獲利與產業競爭力。

這波受傷最重的，幾乎都是重壓槓桿的投資人。基本面再好，槓桿仍可能把短線波動放大到難以承受。行情上漲時，獲利會被放大；但一旦反轉，虧損也會快速擴大。

看好一個市場，不代表一定要槓桿All in。透過資產配置、分散布局，往往才是長期投資更穩健的方式。

若希望同時布局台灣與韓國AI供應鏈，目前市場上像（00735）國泰台韓科技就是其中一個代表性選擇，約四成配置韓國科技股，其餘則布局台灣AI供應鏈。

另外，大華銀投信也即將推出（009829）大華韓國KOSPI50 ETF，將成為台股第一檔純追蹤韓國KOSPI50指數的ETF。由於目前公開資訊仍有限，等募集資料完整後，我再另外開箱介紹這檔ETF。

對於想直接布局韓國市場的投資人來說，未來也將多一個投資工具可選擇。

不過，看著近期韓國市場因高槓桿引發的一連串連鎖反應，也讓我想到前陣子台灣市場流行的「四貸同堂」。

不論是投資台股、韓股，還是其他市場，都別把短線行情誤認為自己的投資能力。與其追求高槓桿帶來的短暫獲利，不如透過資產配置、分散布局，才能更有機會陪伴自己走完整個牛熊循環。

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