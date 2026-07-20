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市值型、主動式ETF 有魅力

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股跌破季線，但台股ETF上周總受益人不減反增，包括群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50、主動復華未來50、元大高股息、群益半導體收益、群益台灣精選高息、凱基台灣TOP50、主動富邦台灣龍耀、主動統一台股增長ETF，受益人月增都逾萬人，顯示市值型、主動式ETF相對獲青睞。

群益臺灣加權正2 ETF經理人洪祥益表示，台股在基本面AI需求持續強勁下，因為擁擠交易及槓桿增幅擴大等原因造成這波半導體類股出現賣壓，應視為「健康的回檔」而非需求轉弱訊號。展望台股後市，在基本面強勁保護下，搭配技術線型來看，回檔至季線是長線投資不錯的近場點。

統一投信投研團隊指出，台股短線拉回原因，主要是因輝達調整新產品Vera Rubin設計，牽動相關供應鏈調整，使放量時間遞延至第4季，蘋果新品則受到記憶體漲價影響。但台股基本面穩健，長線仍呈多頭趨勢。台綜院最新報告顯示，受惠AI需求持續強勁，帶動民間投資提升、外需動能顯著增強，台灣全年GDP成長率預估上修至9.3%，近期央行也將GDP預估上調至9.4%。短期股市因產業面雜音出現拉回，反而是逢低布局良機。

產業方面，AI需求仍強勁，雲端服務巨頭持續上修今年資本支出，並預估明年將持續加大投入。台股為全球AI硬體供應鏈核心，有望持續受惠AI出口的強勁紅利。目前亞馬遜AWS已經開始放量，將持續至第4季。年底輝達供應鏈結束調整後，新品進入放量階段，而Google也有望推出新產品，帶動整體AI供應鏈營運動能。

群益半導體收益ETF經理人謝明志分析，台股中長期表現仍看佳，隨著評價面走高，股市波動難免，即便短線出現估值修正與籌碼過熱的警戒，並不代表人工智慧的長線基本面出現轉弱，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股 元大

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