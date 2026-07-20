聽新聞
0:00 / 0:00

美科技股ETF 可長抱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨著美股第2季財報季正式揭幕，市場焦點重新回到企業獲利與AI投資展望。儘管美股近期受到中東地緣政治升溫、油價走高及科技股獲利了結賣壓影響，但市場普遍認為，此波修正主要反映短線估值與籌碼調整。接下來重量級科技企業財報是重要觀察指標，美國科技主題ETF可長期布局。

從資金面來看，投資人布局科技股熱度仍高。根據投信投顧公會統計，截至6月底，美股ETF第2季規模成長率前十名超過11.5%，其中富邦NASDAQ ETF（00662）規模突破1,057億元，第2季成長53.4%，穩居國內美股ETF規模龍頭，也是唯一規模突破千億元的海外股票ETF；半導體及S&P500等相關ETF規模亦同步擴大。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，根據券商法人分析，美股七大科技巨頭（Mag7）獲利預估仍持續上修，近期股價修正主要來自市場持股集中、技術面震盪及部分IPO帶動的資金排擠效應，並非企業基本面惡化。目前七大科技股整體評價回落至近十年相對低檔，長期投資吸引力反而提升。

王辰方指出，此波修正更像是高估值與擁擠交易的壓力測試，而非AI產業景氣反轉。生成式AI、雲端運算及企業數位轉型需求持續推升大型科技企業資本支出，AI基礎建設仍是未來數年的主要投資方向。隨著市場情緒逐步消化，股價表現終將回歸企業獲利與基本面。

展望後市，王辰方分析，影響市場走勢的四項關鍵觀察指標包括：Mag7資本支出指引是否持續上修、AI推理應用帶動的雲端服務營收成長、AI晶片訂單與庫存變化，以及美國與韓國市場槓桿資金是否完成去化。若AI投資報酬率持續優於預期，可望重新帶動科技股評價提升。

兆豐洲際半導體ETF研究團隊指出，近期美股半導體拉回，偏向於漲多後的籌碼清洗與評價面修正，基本面長期向上格局並未改變。對於期待參與A14新技術製程及AI代理新趨勢，但擔心市場短線波動的投資人，兆豐洲際半導體ETF具備「成分股權重均衡」與「網羅先進封裝設備商」雙重優勢，不妨利用這波價值沉澱修正期，透過分批布局或定期定額將全球具競爭優勢的30檔美股半導體巨頭一網打盡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技股 美股 富邦

延伸閱讀

AI鏈多頭格局可望延續 美股ETF買氣不墜

海外股票 ETF 人氣爆棚

科技型 ETF 紅光滿面 00913半年報酬率達96%排名第一

15檔股票ETF創高價 009824近周漲幅上看4.55%

相關新聞

台股ETF金鐘罩護體 四檔具掩護性買權 表現相對抗震

台股出現大幅修正，加權指數波動加劇，主動式台股ETF近周前十強也集體拉回。不過，市場震盪並未澆熄投資人熱情，反而逢低承接，而有掩護性買權（Covered Call）的台股ETF績效全數居前，多檔主動式台股ETF演繹「愈跌買氣愈旺」的行情。

美科技股ETF 可長抱

隨著美股第2季財報季正式揭幕，市場焦點重新回到企業獲利與AI投資展望。儘管美股近期受到中東地緣政治升溫、油價走高及科技股獲利了結賣壓影響，但市場普遍認為，此波修正主要反映短線估值與籌碼調整。接下來重量級科技企業財報是重要觀察指標，美國科技主題ETF可長期布局。

兩類海外ETF 人氣不減

近來全球股市震盪，市場觀望氣氛濃厚，海外股票ETF受益人也呈現減少，不過包括群益S&P500 （009823）、元大S&P 500（00646）、國泰美國道瓊、 國泰費城半導體、兆豐洲際半導體等市值型、科技型海外ETF的受益人仍逆勢增加，顯示投資人逢低進場布局。

中國持續推出穩市場措施 陸港股ETF啟動補漲

受惠於中國持續推出穩市場措施，以及AI新創「月之暗面」發布新一代開源模型、低本益比等利多，投資信心明顯回溫，帶動盤面上陸港股ETF落後補漲，據CMoney統計至昨（20）日，包含富邦恒生國企正2、復華香港正2、中信中國50正2、富邦恒生國企等近一周漲幅都在5%之上。

市值型、主動式ETF 有魅力

台股跌破季線，但台股ETF上周總受益人不減反增，包括群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50、主動復華未來50、元大高股息、群益半導體收益、群益台灣精選高息、凱基台灣TOP50、主動富邦台灣龍耀、主動統一台股增長ETF，受益人月增都逾萬人，顯示市值型、主動式ETF相對獲青睞。

國巨股價從高點腰斬 多檔主動式ETF淪為重災區

台股上周「黑色星期五」單日大跌近3千點創下史上最大單日跌點之後，周一跌勢收斂，但近來因為鉅額違約交割、連續大跌而備受矚目的國巨，今日依然跌停，從上個月1200元的最高點，國巨股價一路下殺至今日跌停價630元「腰斬」，也使得多檔重壓國巨的主動式ETF跟著成為受災戶；但相關統計顯示，若和上周相較，多檔ETF尤其是主動式ETF，對國巨的持股有增無減，持股比重較上周普遍增加2%以上，且持股權重最高的已經在10%上下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。