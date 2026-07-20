美科技股ETF 可長抱

隨著美股第2季財報季正式揭幕，市場焦點重新回到企業獲利與AI投資展望。儘管美股近期受到中東地緣政治升溫、油價走高及科技股獲利了結賣壓影響，但市場普遍認為，此波修正主要反映短線估值與籌碼調整。接下來重量級科技企業財報是重要觀察指標，美國科技主題ETF可長期布局。

從資金面來看，投資人布局科技股熱度仍高。根據投信投顧公會統計，截至6月底，美股ETF第2季規模成長率前十名超過11.5%，其中富邦NASDAQ ETF（00662）規模突破1,057億元，第2季成長53.4%，穩居國內美股ETF規模龍頭，也是唯一規模突破千億元的海外股票ETF；半導體及S&P500等相關ETF規模亦同步擴大。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，根據券商法人分析，美股七大科技巨頭（Mag7）獲利預估仍持續上修，近期股價修正主要來自市場持股集中、技術面震盪及部分IPO帶動的資金排擠效應，並非企業基本面惡化。目前七大科技股整體評價回落至近十年相對低檔，長期投資吸引力反而提升。

王辰方指出，此波修正更像是高估值與擁擠交易的壓力測試，而非AI產業景氣反轉。生成式AI、雲端運算及企業數位轉型需求持續推升大型科技企業資本支出，AI基礎建設仍是未來數年的主要投資方向。隨著市場情緒逐步消化，股價表現終將回歸企業獲利與基本面。

展望後市，王辰方分析，影響市場走勢的四項關鍵觀察指標包括：Mag7資本支出指引是否持續上修、AI推理應用帶動的雲端服務營收成長、AI晶片訂單與庫存變化，以及美國與韓國市場槓桿資金是否完成去化。若AI投資報酬率持續優於預期，可望重新帶動科技股評價提升。

兆豐洲際半導體ETF研究團隊指出，近期美股半導體拉回，偏向於漲多後的籌碼清洗與評價面修正，基本面長期向上格局並未改變。對於期待參與A14新技術製程及AI代理新趨勢，但擔心市場短線波動的投資人，兆豐洲際半導體ETF具備「成分股權重均衡」與「網羅先進封裝設備商」雙重優勢，不妨利用這波價值沉澱修正期，透過分批布局或定期定額將全球具競爭優勢的30檔美股半導體巨頭一網打盡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。