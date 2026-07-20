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兩類海外ETF 人氣不減

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

近來全球股市震盪，市場觀望氣氛濃厚，海外股票ETF受益人也呈現減少，不過包括群益S&P500 （009823）、元大S&P 500（00646）、國泰美國道瓊、 國泰費城半導體、兆豐洲際半導體等市值型、科技型海外ETF的受益人仍逆勢增加，顯示投資人逢低進場布局。

法人分析，受到美伊對峙情況再起、市場對大型雲端服務供應商（CSP）資本支出能否有所回報感到疑慮、聯準會政策動向尚不明確等，消息面上的風吹草動都讓美股波動加劇。市場普遍認為，只要核心通膨穩住，聯準會有望維持利率不動，仍相對有利風險性資產。

此外，美國進入財報公布旺季，企業獲利預料保持成長，且AI需求依舊強勁、應用面持續拓展，有助支持美股表現延續，短線修正可視為低檔介入機會。

群益S&P500經理人謝明志表示，近期美股受資金輪動影響，資訊科技股表現承壓，不過市場傳出中國企業重新獲准採購美方高階AI晶片，預期中美高階晶片採購可望逐步放寬，有助於擴大AI晶片需求及相關廠商營收來源。

美股企業第2季財報陸續公布，在經濟持穩與AI基礎建設投資延續，獲利成長可望維持強勁的雙位數水準。預料在市場目光重新回到企業獲利與展望，有助於美股表現回穩。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷指出，下半年全球股市可望延續多頭，但走勢分化。預期以美國11月初的期中選舉為分界點，選前股市受選舉不確定性及升息預期變化影響，恐有較大波動，建議投資人把握波動分批布局；選後則不確定性降低，預期受惠AI投資浪潮持續旺盛、及年底估值切換，行情有望再創新高。

產業布局方面，陳意婷認為，AI仍是核心投資主軸，考量相關類股累計漲幅已高，後續可聚焦仍有上修動能的族群，看好被動元件、半導體設備、記憶體、封測相關、載板及上游材料等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 美股 半導體

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近來全球股市震盪，市場觀望氣氛濃厚，海外股票ETF受益人也呈現減少，不過包括群益S&P500 （009823）、元大S&P 500（00646）、國泰美國道瓊、 國泰費城半導體、兆豐洲際半導體等市值型、科技型海外ETF的受益人仍逆勢增加，顯示投資人逢低進場布局。

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