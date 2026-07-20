台股ETF金鐘罩護體 四檔具掩護性買權 表現相對抗震

台股出現大幅修正，加權指數波動加劇，主動式台股ETF近周前十強也集體拉回。不過，市場震盪並未澆熄投資人熱情，反而逢低承接，而有掩護性買權（Covered Call）的台股ETF績效全數居前，多檔主動式台股ETF演繹「愈跌買氣愈旺」的行情。

根據最新統計，近一周主動式台股ETF績效前十強雖受大盤拖累呈現負報酬，跌幅介於6.4%至10.6%不等。其中，以主動野村臺灣高息表現相對抗震，近一周跌幅6.4%最輕微；緊隨其後的主動摩根台灣鑫收、主動野村台灣50、主動聯博動能50、主動野村臺灣優選跌幅依序為7%、7.5%、8.1%、9.6%。

值得注意的是，有掩護性買權的台股主動式ETF當中，包括：主動摩根台灣鑫收、主動聯博動能50、主動國泰動能高息、主動中信台灣收益等共四檔，全數擠進前十強，成交量皆達5,000張以上。法人表示，當大盤陷入震盪或緩步修正時，掩護性買權策略因具備「賺取權利金」的特性，能有效為資產下檔提供保護。

綜合摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰、環球市場策略師林雅慧表示，雖然近期全球股市出現劇烈波動，但美國五大雲端龍頭仍持續大舉投入AI基礎建設，資本支出規模預估將在2027年接近7,600億美元。事實上，全球先進邏輯晶片、記憶體以及半導體封裝測試產能也是高度集中於台灣與南韓，因此建議透過主題式與跨區域配置方式參與，而非過度集中於少數個股或單一市場。

主動安聯台灣高息經理人廖本隆表示，面對這波台股市場震盪，儘管市場短期有雜音，但整體來看，晶圓代工龍頭大幅上修全年展望，同時上修資本支出至600~640億美元，都顯示AI需求非常真實、強勁，客戶訂單能見度相當高。

觀察產業面，廖本隆表示，儘管近期市場氣氛變化快速，但產業狀況和中長線趨勢並未出現變化，目前沒有庫存堆積問題、沒有需求急凍現象，企業獲利也無下修情況，台股依然充滿布局機會。實際上，不論是GPU或客製化晶片，對先進製程、先進封裝需求都十分強勁。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。