聽新聞
0:00 / 0:00

台股ETF金鐘罩護體 四檔具掩護性買權 表現相對抗震

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 記者胡經周／攝影
台股示意圖。 記者胡經周／攝影

台股出現大幅修正，加權指數波動加劇，主動式台股ETF近周前十強也集體拉回。不過，市場震盪並未澆熄投資人熱情，反而逢低承接，而有掩護性買權（Covered Call）的台股ETF績效全數居前，多檔主動式台股ETF演繹「愈跌買氣愈旺」的行情。

根據最新統計，近一周主動式台股ETF績效前十強雖受大盤拖累呈現負報酬，跌幅介於6.4%至10.6%不等。其中，以主動野村臺灣高息表現相對抗震，近一周跌幅6.4%最輕微；緊隨其後的主動摩根台灣鑫收、主動野村台灣50、主動聯博動能50、主動野村臺灣優選跌幅依序為7%、7.5%、8.1%、9.6%。

值得注意的是，有掩護性買權的台股主動式ETF當中，包括：主動摩根台灣鑫收、主動聯博動能50、主動國泰動能高息、主動中信台灣收益等共四檔，全數擠進前十強，成交量皆達5,000張以上。法人表示，當大盤陷入震盪或緩步修正時，掩護性買權策略因具備「賺取權利金」的特性，能有效為資產下檔提供保護。

綜合摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰、環球市場策略師林雅慧表示，雖然近期全球股市出現劇烈波動，但美國五大雲端龍頭仍持續大舉投入AI基礎建設，資本支出規模預估將在2027年接近7,600億美元。事實上，全球先進邏輯晶片、記憶體以及半導體封裝測試產能也是高度集中於台灣與南韓，因此建議透過主題式與跨區域配置方式參與，而非過度集中於少數個股或單一市場。

主動安聯台灣高息經理人廖本隆表示，面對這波台股市場震盪，儘管市場短期有雜音，但整體來看，晶圓代工龍頭大幅上修全年展望，同時上修資本支出至600~640億美元，都顯示AI需求非常真實、強勁，客戶訂單能見度相當高。

觀察產業面，廖本隆表示，儘管近期市場氣氛變化快速，但產業狀況和中長線趨勢並未出現變化，目前沒有庫存堆積問題、沒有需求急凍現象，企業獲利也無下修情況，台股依然充滿布局機會。實際上，不論是GPU或客製化晶片，對先進製程、先進封裝需求都十分強勁。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

延伸閱讀

掩護性買權策略發威？這檔主動台股ETF首配息 年化15.7%

台股歷史最大跌點日 抗跌主動式台股ETF新兵領軍

台股 ETF 低接好時機 專家：布局波動較低的相關商品

台股改寫史上最大單周跌點 危機入市 千張大戶進場

相關新聞

台股ETF金鐘罩護體 四檔具掩護性買權 表現相對抗震

台股出現大幅修正，加權指數波動加劇，主動式台股ETF近周前十強也集體拉回。不過，市場震盪並未澆熄投資人熱情，反而逢低承接，而有掩護性買權（Covered Call）的台股ETF績效全數居前，多檔主動式台股ETF演繹「愈跌買氣愈旺」的行情。

美科技股ETF 可長抱

隨著美股第2季財報季正式揭幕，市場焦點重新回到企業獲利與AI投資展望。儘管美股近期受到中東地緣政治升溫、油價走高及科技股獲利了結賣壓影響，但市場普遍認為，此波修正主要反映短線估值與籌碼調整。接下來重量級科技企業財報是重要觀察指標，美國科技主題ETF可長期布局。

兩類海外ETF 人氣不減

近來全球股市震盪，市場觀望氣氛濃厚，海外股票ETF受益人也呈現減少，不過包括群益S&P500 （009823）、元大S&P 500（00646）、國泰美國道瓊、 國泰費城半導體、兆豐洲際半導體等市值型、科技型海外ETF的受益人仍逆勢增加，顯示投資人逢低進場布局。

中國持續推出穩市場措施 陸港股ETF啟動補漲

受惠於中國持續推出穩市場措施，以及AI新創「月之暗面」發布新一代開源模型、低本益比等利多，投資信心明顯回溫，帶動盤面上陸港股ETF落後補漲，據CMoney統計至昨（20）日，包含富邦恒生國企正2、復華香港正2、中信中國50正2、富邦恒生國企等近一周漲幅都在5%之上。

市值型、主動式ETF 有魅力

台股跌破季線，但台股ETF上周總受益人不減反增，包括群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50、主動復華未來50、元大高股息、群益半導體收益、群益台灣精選高息、凱基台灣TOP50、主動富邦台灣龍耀、主動統一台股增長ETF，受益人月增都逾萬人，顯示市值型、主動式ETF相對獲青睞。

國巨股價從高點腰斬 多檔主動式ETF淪為重災區

台股上周「黑色星期五」單日大跌近3千點創下史上最大單日跌點之後，周一跌勢收斂，但近來因為鉅額違約交割、連續大跌而備受矚目的國巨，今日依然跌停，從上個月1200元的最高點，國巨股價一路下殺至今日跌停價630元「腰斬」，也使得多檔重壓國巨的主動式ETF跟著成為受災戶；但相關統計顯示，若和上周相較，多檔ETF尤其是主動式ETF，對國巨的持股有增無減，持股比重較上周普遍增加2%以上，且持股權重最高的已經在10%上下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。