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中國持續推出穩市場措施 陸港股ETF啟動補漲

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
陸股示意圖。 路透
陸股示意圖。 路透

受惠於中國持續推出穩市場措施，以及AI新創「月之暗面」發布新一代開源模型、低本益比等利多，投資信心明顯回溫，帶動盤面上陸港股ETF落後補漲，據CMoney統計至昨（20）日，包含富邦恒生國企正2、復華香港正2、中信中國50正2、富邦恒生國企等近一周漲幅都在5%之上。

富邦恒生國企正2經理人陳婉寧表示，AI商業化應用加速落地、平台經濟獲利持續改善，加上穩增長政策效果逐步顯現，有望吸引國際資金與南向資金持續回流，在量能配合下，港股中期表現仍可審慎偏多。

近期中國網路平台企業持續加大AI投入，市場預期AI競爭將由大模型發布逐步轉向商業化變現與企業獲利貢獻，加上外界對中國下半年穩經濟政策仍抱持期待，帶動市場風險偏好回升。此外，銀行、保險等金融權值股估值仍偏低，在資金輪動下具備補漲空間，而新能源車、消費及互聯網龍頭獲利展望同步改善，也有助支撐恒生國企指數後續走勢。

展望後市，港股仍將聚焦三大主軸。首先是AI產業鏈，包括雲端服務、大模型、AI終端裝置及半導體需求仍是市場焦點；其次是政策受惠產業，隨穩增長措施逐步落地，金融、消費及內需族群可望持續受惠；第三則是企業財報，若大型科技企業後續交出優於預期的業績與資本支出展望，將有助進一步帶動市場信心。

中國信託投信表示，從評價面觀察，大陸股市目前本益比相較其他主要市場明顯偏低，顯示市場已反映較多的經濟成長放緩與政策不確定性因素，使整體估值處於歷史相對低檔水準。在此基礎上，隨著企業盈餘逐步改善與政策支持力度提升，未來獲利修復空間具備上行潛力。低估值結合中長期經濟轉型與成長動能，使中國股市在承擔相對風險的同時，提供具吸引力的風險補償，可望成為投資組合中具戰略意義的配置選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

港股 陸港 富邦

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