國巨股價從高點腰斬 多檔主動式ETF淪為重災區

台股上周「黑色星期五」單日大跌近3千點創下史上最大單日跌點之後，周一跌勢收斂，但近來因為鉅額違約交割、連續大跌而備受矚目的國巨，今日依然跌停，從上個月1200元的最高點，國巨股價一路下殺至今日跌停價630元「腰斬」，也使得多檔重壓國巨的主動式ETF跟著成為受災戶；但相關統計顯示，若和上周相較，多檔ETF尤其是主動式ETF，對國巨的持股有增無減，持股比重較上周普遍增加2%以上，且持股權重最高的已經在10%上下。

對此市場矚目，是否意謂主動式ETF的操盤手對國巨「愈跌愈買」？由於國巨近來的股價起伏太大，主力炒作太誇張，甚至大股東進出的情況，金融業者議論紛紛，除了證交所的監控機制是否有發現到不尋常的「異常交易」引外界關注之外，國巨從每股1200元以上直至今日股價跌停到630元，已達「腰斬」的程度，使多檔主動式ETF的災情加重，則更直接衝擊投資人的權益。

觀察持股國巨的ETF的持股比重，目前以大華優利高填息30（00918）、主動復華未來50（00991A）、主動統一台股增長（00981A）這三檔ETF的持股國巨比重分別為10.86%、9.95%、9.86%最高，另外，像主動兆豐台灣豐收（00996A）、野村趨勢動能高息（00994）、主動第一金台股優（00994A）這些ETF持股國巨的比重也都有8.94%、8.35%、7.92%，前十大持股國巨的ETF，比重都在6%以上。

而今日跌幅在2%以上的ETF，包括主動統一升級50（00403A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動國泰動能高息（00400A）、主動凱基台灣（00407A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動群益科技創新（00992A），其中甚至有跌幅接近4%的ETF，遠高於大盤跌幅0.52%，這些主動式ETF共同的特色，就是重押國巨，持股國巨的比重，有不少位列前十大。

統計顯示，持股國巨的ETF中，雖然也有被動式ETF，但絕大多數仍為主動式ETF，而且比重較被動式ETF高出很多，大多數的被動式ETF持股國巨的部位都在2%以下，因此受災相對較輕，在今日的跌幅多數不到1%。例如，今日位居ETF成交量前五大的元大台灣50（0050）、以及元大台灣50正2（00631L），跌幅分別為0.95%、0.34%，比起重押國巨的ETF明顯有抗壓性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。