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不畏0050跌破百元 逾200億元資金進場力挺

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
元大台灣50（0050）終場跌破百元關卡，不過，仍有超過200億元資金進場力挺。圖／AI生成
元大台灣50（0050）終場跌破百元關卡，不過，仍有超過200億元資金進場力挺。圖／AI生成

台股20日上下震盪，儘管台積電（2330）以上漲30元作收，但其餘個股仍調節賣壓沉重，連帶指標ETF元大台灣50（0050）終場跌破百元關卡，不過，仍有超過200億元資金進場力挺。

元大台灣50 20日下跌0.95元或0.94%，收在99.2元，趁著回檔，買盤也積極進場承接，單日淨申購金額高達201億元，甚至高於上周五（17日）的172億元。

除了元大台灣50獲得買盤青睞外，獲得雙位數淨申購的台股ETF依序還有元大高股息（0056）42億元、主動統一升級50（00403A）約41億元、主動統一台股增長（00981A）33億元、凱基台灣TOP50（009816）約26億元、主動復華未來50（00991A）約20億元、元大台灣50正2（00631L）約20億元、復華台灣科技優息（00929）19億元、富邦台50（006208）約15億元、中信關鍵半導體（00891）11億元、國泰台灣科技龍（00881）頭11億元、野村臺灣新科技50（00935）達11億元、群益台灣精選高息（00919）10億元，推升整體台股ETF單日吸金521億元，合計近兩個交易日來光台股ETF就力挺約1,240億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 元大 台股

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