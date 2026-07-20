21檔主動式台股ETF 僅這檔表現贏大盤

台股大盤在衝高後步入高檔震盪期，市場波動明顯加劇，是投資人與經理人投資功力的檢視期，現階段少跌為贏的思維，考驗基金主動操作的彈性與產業配置策略的有效性。根據CMoney資料統計，21檔主動式台股ETF近期表現領先的主動式台股ETF，主要由穩健策略高息收益型主動式ETF勝出，20日加權指數下跌0.52%，僅主動第一金優股息（00408A）收平盤勝過大盤表現。

法人觀察，這檔主動式台股ETF新兵的投資配置能展現逆勢抗跌特性，主要在於配置上採取成長、股息雙主軸配置策略，現階段基金的前十大持股中，除了權值王台積電（2330）占比達5.26%為第一大持股，包括具備傳統擁有較佳股息收益與防禦特性標的，如：中華電（2412）、台灣大（3045）、統一（1216）、統一超（2912）等也都在這檔ETF的前十大持股之列。

下半年行情波動，選股難度提升，過去在行情急衝之際，投資組合可能偏重在AI、科技股配置部位；主動第一金優股息經理人張正中提醒，近期股價出現較大修正幅度之際，投資人不妨適時檢視手中投資部位，採取成長、股息雙收更加平衡的布局策略，台股指數劇幅動盪成為新常態，投資組合納入成長、收益兼備的投資標的，除能藉由股息收益標的配置形成下檔保護網，少跌為贏、持盈保態，在下一階段行情重啟再跟上成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。