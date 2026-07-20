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群益00985B最新配息0.053元創新高 預估年化配息率6.11%
根據群益投信官網資料，群益ESG投等債0-5（00985B）公告第10次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.053元，配息金額創下自身歷史新高。以7月20日收盤價10.41元來推算，預估單次配息率近0.51%，年化配息率約6.11%。
00985B本次除息日訂於8月4日，收益分配發放日則訂於8月28日，有意參與領息的投資人，最晚需在8月3日買進。
觀察市場上三檔短天期投等債ETF，00985B不只擁有最多受益人、流動性最佳，以近一季績效來看，00985B上漲3.17%，漲幅居冠，還在7月20日改寫收盤價新高，表現最亮眼。
群益投信表示，美伊衝突再起，也令通貨膨脹疑慮升溫，進而牽動聯準會（Fed）政策動向。市場波動與不確定性升高，此時債市布局策略應以息收為優先，並要進行波動管理，以強化整體投組穩健度。
群益投信分析，短天期債券因擁有收益力與防禦力兩大優勢，既能提供債息，又因存續期短、利率敏感度較低，被視為抵禦市場震盪的利器。聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期投等債因資產品質、流動性俱佳，收益水準也領先一般投等債，成為市場資金寵兒。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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