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00985B最新配息0.053元創新高、估年化配息率6.11% 8月4日除息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

根據群益投信官網資料，群益ESG投等債0-5（00985B）公告第10次配息資訊，預估每股配發金額為0.053元，配息金額創歷史新高。以20日收盤價10.41元推算，預估單次配息率近0.51%，年化配息率約6.11%；除息日訂8月4日，收益分配發放日則訂8月28日，有意參與領息的投資人，最晚需在8月3日買進。

市場法人表示，美伊衝突再起，令通膨疑慮升溫，進而牽動聯準會政策動向，市場波動與不確定性升高，此時債市布局策略應以息收為優先，並要進行波動管理，以強化整體投組穩健度。短天期債券因擁有收益力與防禦力兩大優勢，既能提供債息，又因存續期短、利率敏感度較低，被視為抵禦市場震盪的利器，聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期投等債因資產品質、流動性俱佳，收益水準領先一般投等債，成為市場資金寵兒。

市場法人指出，觀察市場上3檔短天期投等債ETF，00985B不只擁有最多受益人、流動性最佳，以近一季績效來看，00985B上漲3.17%，漲幅居冠，還在7月20日改寫收盤價新高，表現最亮眼。

財富管理專家指出，近期市況震盪加劇，債券成為資金避風港，其中信用品質佳、收益水準優的投等債最受青睞。從配息表現來看，00985B最新一次配息預估每股配發0.053元，改寫其配息新高紀錄，預估年化配息率突破6%，穩居短天期投等債ETF之首，突顯00985B是布局短天期投等債ETF的最佳選擇。考量近期市況波動，不確定猶存之下，投資人可分批加碼00985B，以參與行情，又可滿足收益需求、兼顧波動管理，是現階段最適合投資人配置的存債工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 配息 聯準會

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