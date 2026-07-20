台股震盪千點該降波動還是準備接正2？股添樂祭3大策略：跑輸大盤但睡得著覺

如果你受夠了台股一天上下震盪動輒800、1000點的波動，現在你有幾種做法來降低波動：

1.把一部分的資金轉去做高利活存，現在四貸同堂資金需求很旺，不少人想借錢拚翻身，利率隨便開隨便借，所以銀行這邊需求也不小。所以你很容易找到高利活存近2%（有額度限制），定存利率2.2%、2.3%的選擇。

別人借錢進賭場，你當資金供給方，屬於風險最小的一類。

2.一部分轉做短天期美債，現在短債殖利率近4.2%，不用擔心未來降息或升息影響價格，債息不錯、波動又小。缺點是需要承擔匯率波動變化。

如果本身有投資海外股票，可以把這塊當成是資金暫存避風港，蹲點逢低買進。可以挑海外或台灣掛牌的短天期美債ETF。

3.全球化佈局，上半年市場主軸圍繞在半導體，所以台灣、韓國、美股費半漲幅很驚人，但其它市場表現相對溫和。所以這個時間點投標普500、或是範圍遍及全球的VT，都能有效降低整體組合波動。

尤其這幾天有「台版VT」之稱的009826在募集，持股超過1000檔，涵蓋40個國家，雖然美國佔比最高（約60%），但相比台灣超過7成集中在半導體，配置這類資產絕對能有效降低整體波動。

以上三種作法，都是我目前實際有在執行的，缺點是上半年跑輸台股，優點是過去一周修正還不至於逼得我搶占大安森林公園。

不過說的再多，我也知道大盤下跌3000點，現在大家關心的不是降波動的方案，而是：

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「所以正2可以接了嗎？？」

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