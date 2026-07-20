跌點即買點？0050人氣擴大領先台積電

台股上周在美伊戰爭升溫、美國升息疑慮等利空干擾下劇烈震盪，但「第四法人」子彈還沒用完，仍視修正為布局良機，鎖定市值型ETF積極卡位，「國民ETF」元大台灣50（0050）投資人數再創335萬新高，擴大領先第二名台積電（2330）幅度，穩居台股最受青睞的投資標的。

根據集保結算所最新統計，市值雙雄0050與元大台灣50正2（00631L）投資人數分別來到335.7萬人及32.3萬人，雙雙改寫歷史新高。其中，0050單周增加4.5萬投資人，不僅為全市場ETF第一，更超越所有上市個股，反映市場震盪之際，市值型ETF布局台股核心資產，為參與未來反彈行情的重要工具。

0050投資人數已連續五周增加超過台積電，目前領先台積電達41.5萬，為首次突破40萬，「存個股不如存ETF」趨勢持續擴大。

反映投資人數攀升，資金同步湧入市值型ETF。7月17日台股創歷史最大跌點，兩檔成交金額同步改寫歷史新高，顯示市場承接力道強勁，統計上周淨申購金額分別達359.2億元、228.3億元，領先全體台股ETF冠亞軍。

法人分析，每當市場出現系統性利空修正後，後續反彈常由大型權值股領軍上攻，面對個股普遍下跌、選股難度提高的情況下，0050為純粹市值型ETF能一次布局台灣核心企業，擁有無人為選股錯誤、不錯過市場行情的優勢，進而成為「第四法人」護航台股時的首選標的。

除了市值型ETF持續吸金外，高股息ETF也出現搶息潮，元大高股息（0056）、群益半導體（00927）單周投資人數皆增逾萬人，接連躋身周增排行榜。0056本季配息新高，持續強化投資人的布局信心，最新投資人數來到162萬人，超車國泰永續高股息（00878）成為市場最受歡迎的高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。