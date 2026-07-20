散戶搶買ETF個股成交第一00403A、零股成交前五大有四檔ETF

台股20日開盤後陷入震盪，高低震盪幅度逾千點，散戶仍勇於搶買ETF。盤中成交量前五大有四檔都是ETF，包括主動統一升級50（00403A）逾42萬張排名第一，元大台灣50（0050）逾31萬張排名第三，群益臺灣加權正2（00685L）逾30萬張排名第四，元大台灣50正2（00631L）逾30萬張排名第五。其他個股為群創（3481）逾33萬張排名第二。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有3,562萬，元大高股息（0056）有655萬，主動統一台股增長（00981A）有439萬，聯電（2303）有412萬，凱基台灣TOP50（009816）有325萬，有四檔都是ETF。

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