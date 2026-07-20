費半陷熊市、韓股去槓桿拖累台股 非投等債高票息優勢可望成避震器

近期全球金融市場利空頻傳，科技股大幅上漲後出現估值修正壓力，費城半導體指數自高點回落逾二成，跌入技術性熊市，顯示資金對高估值成長股的追價動能轉弱。同時，美伊衝突再度升溫，國際油價走揚，布蘭特原油一度站上每桶90美元，也讓市場避險情緒明顯升高。

法人表示，當市場同時面臨科技股估值修正、地緣政治升溫與利率維持高檔三大變數時，投資人對資產配置的重點，會從單純追求資本利得，轉向重視收益品質與下檔保護。近期具備高票息優勢的公司債，特別是非投資等級債，因收益率相對具吸引力，反而展現較佳的抗震能力。

主動中信非投等債ETF（00981D）經理人陳昱彰指出，長天期公債對利率變動較敏感，在殖利率上行階段容易承壓；相較之下，非投等債因票息水準較高，可提供較好的收益緩衝。以市場環境來看，非投等債今年以來報酬表現優於多數傳統債券資產，反映投資人在景氣仍維持溫和成長下，已逐步尋求較佳收益來源。

值得注意的是，非投等債的基本面也出現結構性改善。陳昱彰表示，市場對非投等債的風險印象，往往停留在過去景氣循環中違約率較高的時期，但目前企業體質已有明顯不同。2026年第1季財報中，有44%的企業EBITDA優於市場預期，且優於預期的企業比例約為不如預期者的2.4倍，顯示企業獲利能力與經營韌性仍佳。

在信用風險方面，當前非投等債違約率約2.17%，低於過去25年平均約3.4%，今年以來信用評等獲調升家數也大於調降，代表企業償債能力仍維持健康。陳昱彰認為，在「違約率低、獲利穩、收益率高」的條件下，非投等債已逐步從過去市場認知中的高風險資產，轉為更偏收益型配置工具。

近期台股受利空影響跌破季線，許多台股ETF面臨不小回撤，但債券ETF相對持穩。例如00981D 20日盤中仍逆勢上漲0.29%。陳昱彰表示，00981D近期能在市場震盪中維持相對穩定，主因在於投資組合聚焦信用體質相對穩健的BB至B級債券，並排除CCC含以下高違約風險標的。

陳昱彰說明，非投等債並非單一風險結構，透過信評篩選與主動管理，可進一步優化風險報酬表現。00981D採主動式投資策略，可依市場變化動態調整持債結構，並透過產業、區域與信用評等分散，降低單一事件對投資組合的衝擊。基金目前平均到期殖利率約7.62%、票息率約8.54%，並採月配息機制，有助於強化投資人現金流需求。

展望後市，陳昱彰認為，下半年市場仍須留意科技股估值修正是否擴大、美伊衝突是否推升油價與通膨壓力，以及主要央行貨幣政策走向。在高利率與高不確定並存的新環境下，投資策略不宜只看短線漲幅，更應重視收益來源是否穩定、信用風險是否可控。

中國信託投信表示，主動管理在當前債券市場的重要性明顯提升。透過掌握殖利率波動機會、布局評等改善標的，以及挖掘「墮落天使」等錯價標的，投資人除可取得票息收益外，也有機會進一步創造超額報酬。整體而言，非投等債在低違約率、穩定獲利與高殖利率支撐下，仍可望成為投資組合中的重要收益來源，主動非投等債ETF可作為震盪市中兼顧收益與風險控管的配置選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。