00411A量子計算到低軌衛星！聚焦美股軟硬體變現 搶先布局未來成長爆發力

隨著台股與美股持續由科技創新引領走勢，統一投信推出全新主動型ETF統一前沿科技主動式ETF基金（00411A），主打直接卡位科技研發最前線，為投資人精準布局未來科技的爆發力成長點。

統一投信表示，前沿科技的範疇不僅限於硬體基礎建設，更涵蓋低軌衛星、太空火箭、機器人、自駕車、量子計算以及各類軟體應用變現等全方位領域。

00411A具備四大核心特色：

首先是「聚焦美國」

直接鎖定全球科技研發核心

其次為「鎖定科技」

專攻具備高成長潛力的未來科技獨角獸

第三為「側重應用」

除了傳統AI基建外，更著重於軟體應用的商業化變現能力

第四則是「操作彈性」

放寬單一最大持股上限至20%，有助於經理人進行更靈活的長期策略布局，協助投資人抓住前沿科技的大浪潮

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。