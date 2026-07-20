市場下跌而主動型ETF大多逆風跌更大！Ffaarr：雖不支持但也不贊成短期表現差就一定實力差

最近市場下跌，主動型ETF大多逆風跌更大，在LINE和臉書看到一堆說主動ETF最近績效很爛，覺得經理人不行了（像「 瑤池金母生銹變瑤池鐵母了」，說要賣出或已經賣出的言論，反而有點同情這些經理人。

再厲害的經理人也一定會有逆風的時候，雖然我不支持投資主動ETF，但也不贊成短期表現差就一定實力差。

問題還是在，一般散戶就算有長期績效資料也很難判斷經理人未來表現好壞。

所以你真的要選擇主動型，就是得接受不確定性，並無論短期好壞長期堅持。 只看短期績效就買來賣去，不管選啥標的 都是韭菜命運。

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