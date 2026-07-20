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大跌急著離場？回測0050上市23年數據：最強反彈全在股災時…離開市場終將兩頭空

聯合新聞網／ 小資yp投資理財筆記
回測0050掛牌23年數據顯示，市場最強反彈多緊貼在大跌之後發生，投資人若選擇離場避險易錯過關鍵漲幅，唯有全程待在市場才能取得完整報酬。中央社
回測0050掛牌23年數據顯示，市場最強反彈多緊貼在大跌之後發生，投資人若選擇離場避險易錯過關鍵漲幅，唯有全程待在市場才能取得完整報酬。中央社

＊原文發文時間為7月18日

台股昨天跌了2,953點，史上最大跌點。元大台灣50（0050）跌5.87%，在它掛牌23年的歷史裡，排第12慘。盤後陸續有朋友問我：要不要先賣掉一部分，等市場穩定一點再回來？

我沒辦法告訴大家下週會漲還是會跌，但我嘗試用0050上市以來的完整資料，跑了一組回測。

2003年0050掛牌那天投入100萬，股息再投入，直到昨天收盤：

全程持有：2,247萬（年化14.5%）

錯過漲最多的10天：剩1,103萬

錯過漲最多的20天：剩632萬

23年有5000多個交易日，只是少掉其中10天，資產少一半；少掉20天，剩不到三成。

你可能覺得自己不會這麼倒楣，剛好錯過那幾天。問題是，那幾天全部都發生在你最想賣出離開市場的時候。

0050史上漲幅前十名，沒有一天出現在風平浪靜的牛市，全部落在2004年政局動盪、2008到09年金融海嘯、2020年疫情、2025年關稅股災，這些震盪最劇烈的時期。

譬如這幾組日期：

史上最大跌幅：2025/4/7跌停-10%。史上最大漲幅：2025/4/10的+10%。中間只隔三個交易日

2024/8/5 跌9.13%，隔天漲5.51%

2020/3/19 跌5.84%，隔天漲7.95%，史上第二大漲幅

2008/10/27 跌6.93%，隔天漲6.94%

最好的日子全都緊貼著最壞的日子，常常就是隔天。

所以「先出場、等穩定再回來」，實際上會變成：#大跌後你賣出_最猛的反彈在你空手的時候出現，等你覺得穩定了、敢回來了，反彈已經走完。下跌你全程參與，反彈你沒跟到，#兩頭空。

這是過去 23 年的歷史，沒人能保證未來長得一樣。但昨天的下跌我也沒躲過，資產照樣虧損，差別在於我知道，年化 14.5% 的報酬，門票就是下跌的日子也要待在市場裡。

反彈從來不會提前通知。想要獲取完整的報酬，只能一直待在市場裡。

◎感謝 小資yp投資理財筆記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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