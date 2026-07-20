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006208配息80億現金怎麼來？看官網數據解密：除息前一天賣2％股票變現
這次富邦台50（006208）配息量較高，加上富邦網頁有提供每日的資產佔比，可以觀察配息的過程，經理人作了什麼樣的操作。
這次006208配息4.75元，乘上單位數，需要大約80億元。
7/14日，股票約99.234%，期貨約0.764%（包括7月和8月的），也有現金（含一般現金和保證金）約14億的現金淨值，但就是對應期貨的部位而已。股市整體曝險接近100%。 （7/13或更早大致上也都差不多）
7/15日，股票佔比大幅降低到97.756%（股票的股數也都下降），期貨則因為7月部分到期，也減少為0.362%，整體曝險下降到約98.12%。
現金增加，但最主要是「應收股票款」大幅增加60多億，還有了一些附買回債券。現金總淨值約81億。
7/16日，為除息日。
但股票佔比大幅提昇為99.63%，期貨為0.358%，但曝險拉回來並不是因為買進大批股票，而是總資產變少。
資料上現金總淨值沒什麼變化（還是幾十億應收股票款），也就是說資料上的現金部位，因為其實已經除息出去，不算在總資產數上，但還是記在網頁上。
7/17，資料上的應收股票款大多變為一般的現金，有78億。仍然是不算在資產總數但記在資產內容。
整體來說，就是這次的配息操作很簡單，除息前1天（7/15）才賣出近2%的股票換現金，順便因為期貨到期，部位減少多空出一些保證金來。
雖然主要賣股得到現金在7/16日其實還沒到帳（還是應收款） 但可能是因為實際發息的日子還早，所以這是允許的狀況，之後晚一天再變成一般現金也行。
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