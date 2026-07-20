長期持有正2行不行？股添樂點「漲跌都懷疑人生」：高波動反讓你失去生活

＊原文發文時間為7月17日

長期持有正2到底行不行？

如果只看過去歷史當然沒問題，但現實是當你持有這麼波動這麼大的資產，心情會出問題。

例如你是一個上班族，要是遇到正2一天漲10%，你會覺得「賺這麼多，上班還有意義嗎？」

反過來，遇到這種一天跌13%的行情，你又會覺得「賠這麼多，上班還有意義嗎？」

這會讓你越來越在意短線漲跌，就算你知道它的長線報酬好到爆棚，也很難有耐心熬過期間的震盪走勢。

像我最近約了一位單身小姐姐吃鼎泰豐，因為沒買正2，遇到這種盤勢頂多小籠包少點一籠；要是今天滿手正2，說不定變成超商肉包菜包兜一籠。

這樣也沒有下次了。

咱投資是為了讓自己的生活過得更好，而不是徒增煩惱。槓桿是個雙面刃，任何投資商品套上槓桿，都會放大波動。不能只有看到他天使的一面，也要接受他惡魔的一面，運用上一定要多一份謹慎與小心。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。