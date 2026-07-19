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台股 ETF 低接好時機 專家：布局波動較低的相關商品

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周劇烈震盪，投資人擔心後市。群益投信統計，過去大盤單日盤中大跌1,500點以上，大盤後市平均正報酬機率高達95%，顯示市場在大幅震盪後，短線V轉行情表現可期。

台股周五（17日）急跌近3,000點，終場下跌2,953點（跌幅6.4%），收42,671點，創台股史上最大盤中與收盤跌點。群益投信分析，受到AI交易擁擠、南韓槓桿拉升、台積電法說不如外資預期等利空影響，台股17日大跌。不過，台股後市並不看淡，台股ETF波動低於個股，可逢回承接。

群益投信台股ETF團隊表示，統計大盤在過去單日盤中大跌1,500點以上共有六次。以有資料的近五次統計顯示，大跌後5日、後10日、後20日、後30日、後40日平均漲幅分別為4.88%、4.87%、7.9%、13.3%、18.6%，平均上漲機率大都超過九成，後一個月勝率更是百分百。

群益投信指出，台股基本面不差，大盤因為非經濟面因素下跌之後，往往伴隨V型反轉，投資人不宜大幅度調整操作策略。建議投資人可以選擇能因應市場主動靈活選股的主動式ETF，或是選擇有息收保護的台股高息型ETF。

聯博投信副總經理林炳魁表示，隨著第2季財報與法說會陸續展開，市場焦點將再度回到企業獲利成長與未來展望，半導體、AI供應鏈與金融龍頭企業仍具備長期投資價值。主動聯博動能50（00404A）目前以AI供應鏈為核心配置，並適度布局金融及工業等受惠產業升級的優質企業，透過主動式選股靈活掌握產業輪動契機

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，基本面AI需求持續強勁，這波半導體類股賣壓應被視為「健康的回檔」而非需求轉弱訊號。在供應鏈實地查訪顯示，AI需求依然遠超供給。此次回檔可視為「調整持倉結構」而非「離場」的機會，持續看好台股長線發展。

群益台灣精選高息（00919）經理人謝明志，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 群益投信

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