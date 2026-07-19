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四大非科技型人氣旺 009805上半年定期定額人數成長近三倍爆紅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美國電力基建指數示意圖。路透
美國電力基建指數示意圖。路透

根據投信投顧公會網站統計，今年以來截至6月止，海外股票ETF定期定額扣款人數成長率翻倍的，共計13檔出線，主要類型以科技型、市值型占最多；其他類型方面，則以電力基建、太空衛星、特選金融、高股息四大非科技主題脫穎而出，其中台新美國電力基建ETF（009805），上半年定期定額人數成長近三倍爆紅。

券商財富管理主管表示，美國電力基建主題，近年受惠AI成長趨勢帶旺，本身也兼具公用事業的防禦特色，等於投資範圍涵蓋AI＋電力雙核心題材，吸引不少投資人青睞，定期定額扣款人數也持續成長。

根據CMoney統計至今年6月底，觀察海外被動股票ETF上半年定期定額人數，每月扣款人數成長超過一倍以上共有13檔，其中，人數成長率最高的前兩名，分別為市值型的富邦標普500，與科技型的國泰臺韓科技；非科技型方面，則以台新美國電力基建以成長近三倍表現最強，為整體排名第三。

至於其他非科技主題，還有太空衛星、特選金融、亞太高股息、綠色電力等特色ETF。整體來看，海外被動股票ETF中，只要投資主題符合長線成長趨勢，都是定期定額投資人熱衷的口袋名單。

台新美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，全球電力需求成長持續看俏，美國本土AI用電需求更是孔急，但受限於地方法規、環評等細節，現階段美國AI數據中心建設出現拉長項目審批與併網時程，使電力基建相關股價表現疲軟。

不過，中長期來看，劉恆誌認為，美國AI數據中心建設需求並沒有全面轉弱，反而進一步引導大型科技龍頭企業，將AI資本支出配置重心延伸到電網、發電、冷卻與土地許可，同時，未來大型科技企業也開始將更多資金，轉投入自建電源、儲能及節能系統，催化電力基建其他領域的商機爆發，美國電力基建產業投資前景，中長期仍值得期待。

國泰臺韓科技ETF經理人江宇騰指出，相較於單一市場布局，同時掌握台灣晶片製造與韓國記憶體龍頭，更有機會完整參與AI產業成長。該ETF追蹤的是臺韓資訊科技指數，涵蓋晶片製造、AI運算與記憶體三大關鍵領域，兩地科技供應鏈可望持續受惠全球AI浪潮，透過ETF不用繁複的複委託流程，想要進攻韓股的投資人，可考慮納入配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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