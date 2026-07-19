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高含「積」ETF 長線俏 0052、0050、006208等掌握成長契機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
近期全球股市受國際政經變數影響震盪加劇，然觀察基本面，AI產業基本面依舊穩健。晶圓代工龍頭台積電16日法說會繳出優於市場預期的財報，同步上修全年營收成長與資本支出展望，再度凸顯全球AI投資熱潮仍持續擴大，也為台灣半導體供應鏈注入信心。在AI長線成長趨勢未變下，投資人可透過高含積量ETF，掌握台積電及AI供應鏈成長契機。（路透）
近期全球股市受國際政經變數影響震盪加劇，然觀察基本面，AI產業基本面依舊穩健。晶圓代工龍頭台積電16日法說會繳出優於市場預期的財報，同步上修全年營收成長與資本支出展望，再度凸顯全球AI投資熱潮仍持續擴大，也為台灣半導體供應鏈注入信心。在AI長線成長趨勢未變下，投資人可透過高含積量ETF，掌握台積電及AI供應鏈成長契機。（路透）

近期全球股市受國際政經變數影響震盪加劇，然觀察基本面，AI產業基本面依舊穩健。晶圓代工龍頭台積電16日法說會繳出優於市場預期的財報，同步上修全年營收成長與資本支出展望，再度凸顯全球AI投資熱潮仍持續擴大，也為台灣半導體供應鏈注入信心。在AI長線成長趨勢未變下，投資人可透過高含積量ETF，掌握台積電及AI供應鏈成長契機。

根據統計，截至15日，市場高含「積」量ETF中，以富邦科技ETF（0052）持有台積電比重約65.2%居冠，其次包括元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大MSCI台灣、富邦摩台，以及富邦公司治理等，台積電權重皆逾五成。

隨台積電持續扮演AI產業鏈核心角色，高含積ETF可望同步受惠於先進製程、AI晶片及高效能運算（HPC）需求成長，成為掌握AI趨勢的重要投資工具。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，台積電第2季法說會最大亮點，不僅營收再度優於市場預期，更將全年資本支出由原先520億至560億美元，上調至600億至640億美元，展現對先進製程及AI需求的高度信心；公司並預估2026年全年營收成長率可望突破40%，優於先前約30%的預估，再次驗證AI投資循環仍持續加速。

洪珮甄指出，市場短線震盪主要反映資金面及籌碼調節，而非基本面轉弱。外資雖持續調節持股，但內資逢低承接力道穩健，顯示市場對台灣AI產業長期競爭力仍具信心。

展望後市，AI伺服器、高效能運算、先進封裝及相關供應鏈仍是2026年產業成長主軸。在AI長期趨勢持續發展下，與其押注單一個股，不如透過高含積量ETF，一次布局台積電及完整AI供應鏈，有助於兼顧成長機會與分散個股波動風險。

台新投信強調，半導體作為科技之母，台灣半導體產業鏈，即是AI基建的重要「賣鏟子」關鍵角色，現階段儘管台股進入中期整理，股市拉回整理波動加大，建議投資人宜避免過度追逐個股搶反彈行情，不如持有半導體ETF。

一來可分散持股，透過ETF網羅半導體產業上中下游「卡瓶頸」利基族群；二來趁股市拉回撿便宜，累積半導體ETF較多單位數，亦可降低持有部位平均成本，未來行情反彈，反而可以獲取更多資本利得報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 營收

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