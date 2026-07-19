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上周三大法人買超第一名 ETF 是這檔、大買19.6萬張

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

上周台股因為17日的史詩級崩跌，下跌5.9%。觀察三大法人ETF買盤，可以明顯發現也轉往較偏避險、防禦之標的，例如反1、不動產與債券。上周三大法人買超最多的ETF是元大台灣50反1（00632R），高達19.6萬張，其次是復華富時不動產（00712），有17.5萬張，第三名是群益優選非投等債（00953B），也有10.6萬張。前三大買超張數都逾10萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為富邦金融投等債、富邦恒生國企正2、國泰20年美債、國泰臺灣加權反1、元大納斯達克精選、元大美債20年，以及國泰A級金融債。明顯有多檔債券ETF成了法人進駐標的。

聯博投信投資策略師陳若梅表示，台股7月以來大幅回檔，市場避險情緒快速升溫，也讓資產配置議題再度受到關注。事實上，在市場風險升溫之前，資金便已逐步增加對非投資等級債券的配置。根據統計，6月底單周全球非投資等級債券基金吸金近新台幣千億元（34億美元），創5月以來最大淨流入；台灣非投等債ETF第2季亦流入約新台幣32億元，反映投資人重新調整資產配置方向，更重視具收益優勢且有助分散投資風險的固定收益資產。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕說明，當市場由追逐資本利得逐漸轉向重視收益來源時，非投資等級債券因兼具債息優勢與企業獲利改善題材，成為近期資金關注焦點。她指出，非投資等級債券與股市具有一定連動性，但波動度相對溫和，長期而言可望提供較佳的風險調整後報酬。此外，在通膨壓力仍存及利率維持高檔之際，憑藉較高債息與較短天期優勢的非投資等級債券，往往展現較佳的韌性，適當納入投資組合，可望降低整體投資組合的波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 元大 債券

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