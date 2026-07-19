高息ETF穩穩賺 掌握三指標 法人喊0056、00878等可留意

AI亂流來勢洶洶，在動盪時刻下，正是重新檢視資產配置的好時機，法人認為，穩健屬性的投資人可以從總報酬率、追蹤指數殖利率、收益平準金等三大指標挑高股息ETF，逢低布局復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息、元大高股息等迎戰波動。

目前被動式台股高息ETF共計22檔，規模逾百億元的有11檔。截至17日，被動式台股高息ETF今年來市價含息的總報酬率漲幅落在25%至70.9%間，平均漲幅逾五成；報酬率最強一檔是復華台灣科技優息，漲幅達70.9%，其次為國泰永續高股息的62.3%，統一台灣高息動能、大華優利高填息30、元大高股息、中信成長高股息漲幅均達五成之上。

檢視被動式台股高息ETF追蹤的指數殖利率，代表配息能力，17日時，介於4.7%至9.07%間，平均值5.8%，目前以富邦特選高股息30追蹤指數的9.07%最高，其次為復華台灣科技優息6.4%、群益台灣精選高息6.1%、國泰永續高股息5.9%等也高於均值。

再從衡量配息餘力的收益平準金項目來看，現以元大高股息帳上每單位可分配收益5.33元最高，再來依序是元大台灣高息低波3.28元、群益台灣精選高息1.53元、大華優利高填息30的1.5元、富邦特選高股息30的1.2元。

綜合三項指標來看，投資人可留意元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、大華優利高填息30、富邦特選高股息30等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。