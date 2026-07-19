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台股7月下跌7.4% 高息ETF全數跑贏大盤

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

在美伊戰爭升溫疊加美國重啟升息擔憂、韓國去槓桿回檔等影響下，台股7月下跌7.4%，同期間的被動式台股高息ETF展現抗跌力道，22檔全數打敗大盤，其中，元大台灣高息低波（00713）更是展現低波動特性，甚至逆勢上漲。

根據CMoney統計至17日，7月來被動式台股高息ETF市價含息平均下跌4.5%，前十強依序為元大台灣高息低波漲0.08%、FT臺灣永續高息跌0.8%、統一台灣高息動能跌1.3%、復華富時高息低波跌1.4%、群益台灣精選高息跌1.9%、兆豐永續高息等權跌2.7%、國泰股利精選30跌2.7%、大華優利高填息30跌3.4%、元大高股息跌4.6%、國泰永續高股息跌5%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 元大 台股

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在美伊戰爭升溫疊加美國重啟升息擔憂、韓國去槓桿回檔等影響下，台股7月下跌7.4%，同期間的被動式台股高息ETF展現抗跌力道，22檔全數打敗大盤，其中，元大台灣高息低波（00713）更是展現低波動特性，甚至逆勢上漲。

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