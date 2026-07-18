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ETF 規模衝十兆元 群益證×台新投信論壇解析布局與電力基建長線商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券舉行ETF開創投資新視界論壇，群益投顧董事長蔡明彥（左二）、副總裁曾炎裕（左三）、台新投信副總李孟霞（左一）合影比讚。群益金鼎證券／提供
群益金鼎證券舉行ETF開創投資新視界論壇，群益投顧董事長蔡明彥（左二）、副總裁曾炎裕（左三）、台新投信副總李孟霞（左一）合影比讚。群益金鼎證券／提供

AI應用加速落地，帶動投資版圖沿著產業鏈向外延伸，從半導體、AI供應鏈到電力基礎建設，相關投資機會備受市場關注。另一方面，台灣ETF市場規模屢創新高，ETF已成為投資人參與產業長線成長的重要工具。因應市場發展趨勢，群益金鼎證券7月17日舉辦ETF開創投資新視界論壇，分別從台灣ETF趨勢及電力基建兩大面向，剖析AI時代的投資機會。

群益投顧副總裁曾炎裕針對ETF市場快速發展指出，台灣ETF整體的市場規模已突破9.5兆元，約占國內共同基金規模62%，受益人數超過1,717萬人次；其中，股票型ETF規模約5.86兆元，反映市值型與科技型ETF已成為市場布局的重要方向。AI帶動半導體先進製程與供應鏈成長，形成台股漲勢的核心動能，也形成「航空母艦效應」。在台積電（2330）、聯發科（2454）等大型權值股領軍下，市值型ETF受惠於權值股走強，規模與淨值同步攀升；聚焦新科技與半導體供應鏈的科技型ETF，受惠AI升級需求爆發，繳出亮眼績效，近一年報酬率多逾50%。

AI產業鏈仍是當前市場布局主軸，曾炎裕點出，從AI晶片、先進封裝、記憶體、PCB載板等領域皆具成長潛力。然而，面對近期市場波動加劇，投資人更應回歸長期配置思維，透過市值型ETF參與產業成長，而非追逐短線個股。應避免高槓桿個股型ETF等高風險商品，並以「定時分批、波段布局」方式累積部位，才能發揮ETF分散風險、長期投資的價值。

隨著AI應用快速擴展，電力需求也同步攀升。台新投信策略規劃處處長李孟霞指出，算力的盡頭就是電力，電力已成為AI時代的「新黑金」。目前微軟、Google等科技巨頭為維持AI領先優勢，正大舉投資發電與儲能設備；而美國作為全球資料中心最集中的市場，政府與企業資金也同步投入電網升級與核能復興，帶動電力基礎建設需求快速成長。

李孟霞指出，AI帶動的用電需求正在推動電力基礎建設成為新一波投資主軸。投資人在布局上，可聚焦美國發電、輸電、儲能，及重電設備與電源管理等受惠產業，掌握AI驅動的電力升級商機。這些美國電力基建股，受惠於AI用電需求快速攀升，成長動能強勁，同時又兼具電力公用事業防禦特性，投資人可以透過台新美國電力基建息收ETF（009805），完整投資電力上、中、下游全產業的成長。

隨著AI持續驅動產業與投資版圖重塑，群益金鼎證券將持續透過每月專業論壇，提供市場趨勢解析與投資策略觀點，協助投資人掌握AI時代的最新脈動，布局具長期成長潛力主題，迎接產業升級帶來的新契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 群益 半導體

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