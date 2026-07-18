台股歷史最大跌點日 抗跌主動式台股 ETF 新兵領軍！

台股7月17日上演黑色星期五急殺行情，創史上單日最大收盤跌點達2,953.71點，跌幅6.47%；今年最熱門的主動式台股ETF共有6檔表現超過大盤、八檔表現優於權值王台積電（2330），最抗跌排行由高股息主動式ETF包辦前三名，依序為：主動第一金優股息（00408A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村臺灣高息（00999A），市場熱門的主動統一台股增長（00981A）及主動復華未來50（00991A）跌幅為7%至9%水準。

00408A經理人張正中分析，台股進入激烈動盪盤整期，主要仍反應2026年以來股價漲多後，投資人在近期國際盤勢動盪中，暫時進行獲利了結動作，這波賣壓較大，也帶來市場較重跌幅，在大盤跌破季線，現階段台股基本面並未改變，全球科技股動能也依然持續，股價表現反應本益比較先前高，股價大漲後回調趨勢，宜觀察後續是否有明顯止跌跡象，此外，這波高股利股如：電信、金融、傳產等也有較明顯的抗抵表現。

下半年行情波動加大之際，選股難度放大許多，張正中建議，對於近期股價波動大有較大擔憂，但又不看淡台股長線行情的投資人，不妨把握這波股價出現較大修正幅度之際，趁機檢視手中投資部位，分批布局採取成長、股息雙收策略的主動式台股ETF，近期台股指數動輒千點震幅成為新常態，投資組合中宜納入成長、收益兼備的投資標的，除了能在下一階段重啟行情中追逐成長動能，還能藉由股息收益標的配置形成下檔保護網，是現階股價大幅波動之際的投資較佳選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。