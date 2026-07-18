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ETF超吸金 總成交值創高
台股昨（17）日暴跌2,953點，台股ETF跌多漲少，槓桿ETF跌幅都超過一成，總規模失守7兆元關卡。不過買盤勇於逢低進場承接，由元大台灣50（0050）帶領，昨日ETF總成交值1,968.6億元，再度改寫歷史新高、單日淨申購額719.8億元也同創新紀錄。
台股ETF股價昨日平均跌幅達5.6%，四檔反向的群益臺灣加權反1、元大台灣50反1、富邦臺灣加權反1和國泰臺灣加權反1均上漲逾6.1%，其餘全數收黑。四檔槓桿的富邦臺灣加權正2、國泰臺灣加權正2、元大台灣50正2和群益臺灣加權正2跌幅超過13.3%，主動式ETF跌幅也相對較大，主動復華未來50、主動群益科技創新和主動群益台灣強棒跌幅超過9%。
台股大跌吸引逢低買盤進場，單日成交值激增至1,968.6億元，改寫單日最大成交值，較前一個交易日大幅成長303.7%。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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