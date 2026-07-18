ETF超吸金 總成交值創高

台股「黑色星期五」創下史上最大單日跌點，尤其「四貸同堂」亂象不斷，使得外界也關注會否衝擊金融市場的穩定性？金融業高層指出，倘若下周爆發「斷頭潮」，等於先前採取高槓桿策略的股民，將沒有資金來源可再償還銀行貸款，屆時，不論房貸、信貸、車貸等還款都成問題，銀行在一個月後的逾放比率，將成為金融穩定性的一大檢測指標。

2026-07-18 01:13