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美股早盤／陸AI新模型震撼全球 四大指數重挫！費半崩5%陷熊市

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台股波動加劇 法人建議透過市值型ETF參與產業成長

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
ETF成為投資人參與產業長線成長的重要工具。示意圖／ingimage
ETF成為投資人參與產業長線成長的重要工具。示意圖／ingimage

隨AI應用加速落地，及ETF成為投資人參與產業長線成長的重要工具，群益金鼎證券（6005）為因應市場發展趨勢，17日舉辦「ETF開創投資新視界論壇」，分別從台灣ETF趨勢及電力基建兩大面向，剖析AI時代投資機會。

針對ETF市場快速發展，群益投顧副總裁曾炎裕分析，台灣ETF整體的市場規模已突破9.5兆元，約占國內共同基金規模62%，受益人數超過1,717萬人次；其中，股票型ETF規模約5.8兆元，反映市值型與科技型ETF已成為市場布局重要方向。

曾炎裕表示，AI帶動半導體先進製程與供應鏈成長，形成台股漲勢的核心動能，也形成「航空母艦效應」。在台積電（2330）、聯發科（2454）等大型權值股領軍下，市值型ETF受惠於權值股走強，規模與淨值同步攀升；聚焦新科技與半導體供應鏈的科技型ETF，受惠AI升級需求爆發，繳出亮眼績效，近一年報酬率多逾50%。

AI產業鏈仍是當前市場布局主軸，曾炎裕點出，從AI晶片、先進封裝、記憶體、PCB載板等領域皆具成長潛力。面對近期市場波動加劇，投資人更應回歸長期配置思維，透過市值型ETF參與產業成長，而非追逐短線個股。

他提醒，應避免高槓桿個股型ETF等高風險商品，並以「定時分批、波段布局」方式累積部位，才能發揮ETF分散風險、長期投資的價值。

AI應用快速擴展帶動電力需求同步攀升，台新投信策略規劃處處長李孟霞指出，算力的盡頭就是電力，電力已成為AI時代的「新黑金」。

目前微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等科技巨頭為維持AI領先優勢，積極投資發電與儲能設備；而美國作為全球資料中心最集中的市場，政府與企業資金也同步投入電網升級與核能復興，帶動電力基礎建設需求快速成長。

李孟霞指出，AI帶動的用電需求正在推動電力基礎建設成為新一波投資主軸。投資人在布局上，可聚焦美國發電、輸電、儲能，及重電設備與電源管理等受惠產業，掌握AI驅動的電力升級商機。

這些美國電力基建股，受惠於AI用電需求快速攀升，成長動能強勁，並兼具電力公用事業防禦特性，投資人可透過台新美國電力基建息收ETF，完整投資電力上、中、下游全產業的成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 聯發科 科技

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