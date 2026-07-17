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子彈還沒用完！台股史上第一跌點 0050、00631雙雙吸金逾百億元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

在美伊戰爭、美國升息陰影等因素疊加下，台股17日慘遭血洗，面對外資強大賣壓，「第四法人」加碼力道不減反增，推升市值雙雄元大台灣50（0050）、元大台灣50正2（00631L）成交值衝上歷史新高，內外資交戰。

從台股ETF成交金額排行來看，0050、00631L分別以528.2億元、297.9億元創下新高，成交放大反映資金量能，0050單日淨申購金額達172.7億元、00631L則達127.9億元，改寫歷史次高紀錄。

統計7月來，0050已五度、00631更已六度單日成交金額超過百億，為近期投資人逆勢加碼主要標的。

法人分析，近期台股大跌，資金主要流入0050、00631L兩大標的，主因在於從歷史經驗判斷，未來若出現反彈，通常仍由營運具韌性的大型權值股領軍，且個股齊跌已無需著墨選股，透過0050、00631L等市值型ETF，與台灣核心企業成長與時俱進，有著絕不錯過反彈行情的優勢。

法人指出，指數暴跌必有系統級利空，而利空就是進場機會，以00631L為例，史上五大單日跌幅包括2025年4月對等關稅、2024年8月的日圓升值、2018年10月美中貿易戰，以及2020年3月全球疫情，六個月，後六個月漲幅達24.3%至147.3%、後一年漲幅達40.5%至314.9%。

外資調節台股砲火猛烈，光是上半年就賣超上市台股9,511億元，不過「第四法人」資金力道綿綿不絕，今年透過台股ETF進場超過1兆元。法人認為，「第四法人」持續透過布局0050、00631L等ETF，資金逆勢買超大型權值股，「資金集中、標的集中」下與外資對軋護盤台股，不僅是支撐台股的重要買盤來源，也有望成為下波反彈行情最有利的推進器。

在操作上，槓桿與反向ETF策略交易型產品，不適合長期持有，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 元大 美國升息

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