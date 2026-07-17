00692、00900等五檔台股ETF換股 成分股名單一次看

臺灣指數公司17日公告包含富邦公司治理（00692）、富邦特選高股息30（00900）、FT臺灣Smart（00905）、富邦臺灣中小（00733）以及中信臺灣智慧50（00912）共五檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自7月17日交易結束後生效（亦即7月20日起生效）。

富邦公司治理追蹤臺灣證券交易所公司治理100指數，此次新增25檔，納入聯華、南亞、東元、華泰、華邦電、南亞科、友達、可成、根基、華航、台中銀、智原、健鼎、創意、健策、欣陸、群益期、聯茂、鈺邦、矽創、尖點、昇陽半導體、南電、長華*、中保科。

富邦特選高股息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數，此次新增及刪除各28檔，指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在五個交易日內調整。本次新納入統一、士電、亞德客-KY、技嘉、微星、瑞昱、廣達、研華、超豐、可成、興富發、彰銀、華南金、兆豐金、台新新光金、永豐金、第一金、統一超、大立光、信邦、大聯大、神達、祥碩、中美晶、中租-KY、亞翔、長科*、元太；刪除儒鴻、中興電、正新、聯電、聯強、宏碁、英業達、華碩、群光、漢唐、創見、聯發科、長榮、裕民、長榮航、國泰金、聯詠、台灣大、緯創、遠傳、和碩、上海商銀、群益證、新普、頎邦、緯穎、寶成、豐泰。

FT臺灣Smart追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數，此次新增43檔並刪除26檔，新納入統一、新紡、宏泰、大山、永記、春源、南帝、汎德永業、旺宏、研華、固緯、全新、敦陽科、國建、宏璟、新興、華航、統一證、富邦金、統一超、禾伸堂、威健、欣興、晶技、大量、景碩、TPK-KY、泰博、南寶、事欣科、十銓、建國、群益證、瑞儀、關貿、佳必琪、宏正、台塑化、愛普*、力積電、宇瞻、日友、高力；刪除大成、卜蜂、和桐、中鋼構、泰豐、廣達、興勤、京元電子、櫻花建、華固、萬海、台驊控股、美食-KY、永豐金、大立光、貿聯-KY、永信、上緯投控、三星、遠雄、同欣電、旭隼、晶碩、緯穎、福懋科、南茂 。

富邦臺灣中小追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，此次新增及刪除各44檔指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在五個交易日內調整。本次新納入八貫、力麗、力鵬、力山、東鹼、和桐、中纖、麗正、楠梓電、凱美、國碩、精技、錩新、承啟、冠西電、大毅、希華、吉祥全、華新科、揚博、華航、長榮航、漢翔、 全漢、銘異、日電貿、聯穎、智伸科、崇越、亞翔、鈞寶、光鼎、旭隼、捷敏-KY、鼎基、洋基工程、天二科技、LINEPAY、尖點、雷虎、凌巨、 富鼎、台境*、三發地產；刪除恩德、信錦、直得、日勝化、華紙、順德、敬鵬、威盛、光、映泰、仲琦、志聖、立隆電、兆赫、晶豪科、佰鴻、文曄、遠見、大量、景碩、全科、嘉澤、牧德、辛耘、達邁、大聯大、定穎投控、德淵、正文、有成精密、光鋐、臻鼎-KY、眾達-KY、華懋、慧友、矽格、矽力*-KY、訊芯-KY、穎崴、愛普*、聯策、嘉基、至上、宇瞻 。

中信臺灣智慧50追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數，此次新增及刪除各五檔，新增創意、群創、臻鼎-KY、南電、群聯 ；刪除台塑、中鋼、貿聯-KY、遠傳、合庫金 。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。