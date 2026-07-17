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成交量前十ETF狂占8席！正2、反1同場爆量 冠亞軍雙破百萬張

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股17日重挫近3,000點，市場避險情緒急遽升溫，成交量排行榜也出現罕見景象。觀察今日成交量前十名，ETF一口氣包辦八席，成為盤面最大焦點，反映投資人在史詩級震盪中，透過ETF進行停損、避險及短線布局。

成交量排名第一的是主動統一升級50（00403A），單日爆出130.51萬張大量；群益臺灣加權正2（00685L）以111.04萬張排名第二；元大台灣50正2（00631L）也成交86.42萬張，高居第三。凱基台灣TOP50（009816）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50（0050）、主動復華未來50（00991A）等ETF同步擠進前十，顯示市場資金大量集中於ETF交易。

值得注意的是，元大台灣50正2與元大台灣50反1（00632R）同步進榜。其中，正2重挫13.5%，成交量高達86萬餘張；反1則逆勢上漲6.8%，成交量突破30萬張，形成「多空ETF同場放量」現象。一方面反映避險需求快速升溫，另一方面也顯示部分資金積極透過槓桿ETF進行短線搶反彈，多空操作同步升溫。

個股方面，僅群創（3481）及力積電（6770）擠進成交量前十。群創成交量33.89萬張、排名第七，但股價下跌8.2%；力積電成交量26.83萬張、排名第十，股價下跌9.93%，顯示即使成交熱絡，也難以抵擋全面性賣壓。

整體而言，今日成交量榜已不再由電子股主導，而是ETF全面接棒。在市場劇烈震盪下，資金明顯透過ETF快速調整部位，正2與反1同步爆量，更凸顯市場進入高波動、多空激烈拉鋸的交易環境。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 元大 台股

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