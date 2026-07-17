成交量前十ETF狂占8席！正2、反1同場爆量 冠亞軍雙破百萬張

台灣人對台股與台積電的信心正處於歷史高點，外銷訂單展現強勁成長，重現台灣錢淹腳目的榮景。 財經YouTuber阿格力分享，他自2024年起幫小孩定期定額投資台灣50指數，即便進場在相對高點，兩年下來的報酬率依舊出乎意料地亮眼。 阿格力指出，除了大家熟知的元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）之外，市場上其實還隱藏著第三檔符合證交所定義的「台灣50」ETF，那就是長期被市場忽略的聯邦台精彩50（009804）。

2026-07-17 09:58