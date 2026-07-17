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台股寫盤中最大跌點紀錄 八檔熱門ETF跌逾一成
美股四大指數16日收黑，科技股拖累美國主要股指走低，那斯達克指數跌逾1%，費城半導體指數重挫超過4%，台股今（17）日一舉摜破季線，開低走低，盤中最低下探 42,823.66點，一度下跌2,801.32點，改寫盤中最大跌點紀錄，八檔ETF熱門盤中跌幅超過一成。
受到獲利了結賣壓出籠影響，今年漲多的族群紛紛面臨到修正壓力，觀察ETF盤中表現，包含群益臺灣加權正2、元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2、主動統一全球創新、主動元大AI新經濟、台新日本半導體、中信日本半導體等在內的ETF跌幅超過一成。
其中，群益臺灣加權正2、元大台灣50正2都入列今日ETF成交量前十大，分別位居第二、第三名，而群益臺灣加權正2盤中成交張數超過百萬。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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