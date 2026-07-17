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台股狂瀉2,500點！0050、00631L爆量陷百元與33元保衛戰

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
美股收黑，台北股市上午盤中重挫逾2100點，摜破44000點，盤面綠油油一片。記者黃義書／攝影 黃義書
美股收黑，台北股市上午盤中重挫逾2100點，摜破44000點，盤面綠油油一片。記者黃義書／攝影 黃義書

台股今日遭遇史詩級崩跌，盤中一度狂瀉逾2,500點，引發市場恐慌性殺盤與大批抄底資金傾巢而出。在多空劇烈交戰下，市值型ETF成交金額集體爆衝，其中指標性的元大台灣50（0050）與元大台灣50正2（00631L）成為ETF市場最吸金的兩大焦點。

截至中約12點半，0050成交金額已達328.9億元，00631L亦衝出220.9億元巨量，兩者分別有望挑戰今年度第二大與第一大單日成交值紀錄，顯見止損與不畏跌勢的低接資金湧入。

受到大盤重挫拖累，0050盤中大跌逾5％，股價直逼100元整數關卡，正式打響「百元保衛戰」；具備雙倍槓桿效應的00631L跌勢更為慘烈，重挫超過11％，陷入33元防線的激烈拉鋸。

法人指出，大盤急跌雖令短期市場信心受挫，但ETF湧現大量成交值，顯示中長線買盤進場意願強烈，投資人短期內仍須密切關注美股動向與外資流向，審慎做好資金控管。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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