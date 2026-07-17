主動式ETF首度成存股族前四大投資標的

台股上半年可說是主動式ETF黑馬突起局面，投信投顧公會統計，市場新發行11檔主動式ETF，7 月更至少有2檔新主動式ETF展開募集（IPO）。永豐金證券內部資料發現，用戶行為也出現明顯變化，今年第2 季前五大存股熱門標的，首見「主動式ETF」躍升至第四大，且定期扣款金額以季成長率165%超車0050與台積電。

永豐投顧預估第3季加權指數區間42K至50K，如法說優於預期及AI需求持續擴大，不排除再次挑戰歷史高點。許多投資人偏好參與新ETF募集，在募集期間盡早長期布局看好的主題，並利用發行價格、便於計算投入金額。

但投資人過去得分別查找募集資訊、申購後也不易清楚目前進度。永豐金證券聆聽客戶需求，宣布整合兩大APP相關服務，打造募集商品（ETF∕基金）投資雷達。從發現募集機會、收到通知到完成申購，皆可透過手機完成，三步驟搞定，提升申購便利性。

第一，投資人可先在大戶投APP查看最新ETF及基金募集（IPO）資訊，當有募集案件開放申購時，也會收到APP推播通知；點選通知後，即可一秒無縫跳轉至大戶豐APP、以完成申購。

第二，此次升級也進一步將申購前應備事項、申購方式及申購進度集中呈現，投資人不需反覆查詢，即可在大戶豐APP掌握申購最新狀態。讓募集資訊更好找、申購機會不漏接，流程也更加透明。

第三，為了讓參與新ETF募集的客戶享有無摩擦的轉帳體驗，具備信託帳戶客戶，可透過豐易扣功能線上綁定25家銀行，一鍵自動扣款；沒有開立財富管理帳戶的投資小白，系統也會提供專屬匯款帳號，自行完成匯款即申購成功。

大戶投APP專注於極速服務的台美股看盤與交易，大戶豐APP則是提供寬敞清晰的視覺化界面，專精數位財富管理操作，包括基金與ETF募集期間申購等，以及支援永豐銀行與永豐金證十大資產追蹤。未來永豐金證券將持續秉持「翻轉金融共創美好生活」，打造更具溫度的證券投資服務。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。